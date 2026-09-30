Nova metoda otkriva rizik od komplikacija u trudnoći kod žena koje su preležale kovid

Stručnjaci Dalekoistočnog naučnog centra za fiziologiju i patologiju disanja razvili su precizan metod za procjenu rizika od komplikacija u trudnoći kod žena koje su preležale kovid-19 tokom drugog trimestra, saopštila je danas pres-služba ruskog Ministarstva nauke i visokog obrazovanja.

Novi metod omogućava da se pravovremeno otkriju rizici od poremećaja razvoja ploda povezanih sa problemima u funkcionisanju posteljice, prenosi TASS.

- Glavna opasnost placentarne insuficijencije je u tome što se u početnim fazama odvija potpuno bez simptoma. Naš metod omogućava da praktično zavirimo u budućnost. Matematičkim izračunavanjem imunoloških markera možemo da otkrijemo skrivenu pretnju prije nego što dođe do posljedica po plod i na vrijeme uvedemo preventivnu terapiju - rekla je Irina Andrijevska, profesorka Ruske akademije nauka, jedna od autorki metode.

Naučnici navode da kovid-19, uprkos stabilizaciji epidemiološke situacije i dalje predstavlja faktor rizika u akušerskoj praksi. Novi sojevi virusa i dalje cirkulišu, dok se trudnice i dalje smatraju posebno osjetljivom grupom. Preležana infekcija, prema njihovim navodima, može da ostavi prikrivene posljedice koje se u kasnijim fazama trudnoće ispoljavaju kroz poremećaj funkcije posteljice. Zbog toga se rano otkrivanje takvih rizika smatra potencijalno važnim pristupom u praćenju trudnica.

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Prema navodima Ministarstva nauke, istraživači su prvi put predložili procjenu rizika na osnovu stanja imunog sistema buduće majke.

Kod žena koje su preležale virus u organizmu može da ostane skriveni trag upalnog procesa, a metodom protočne citofluorimetrije u krvi se određuje nivo ekspresije dva receptora, odnosno markera na ćelijama imunskog sistema IL-2R i IL-17R.

Dobijene vrijednosti unose se u matematičku formulu na osnovu koje se izračunava prognostički indeks, a njegovo poređenje sa graničnom vrijednošću omogućava razvrstavanje pacijentkinja u grupu sa visokim ili niskim rizikom od patologije u trećem trimestru.

Pouzdanost metode potvrđena je kliničkim ispitivanjem na 55 trudnica koje su ranije preležale kovid-19, pri čemu je utvrđeno da njena preciznost iznosi 89,7 odsto. Rusko Ministarstvo nauke navodi da je zbog toga metoda preporučena za širu primjenu u zdravstvenom sistemu.