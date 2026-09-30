Đoković: Drago mi je da sam se vratio na moje srećno mjesto

Drago mi je da sam se vratio na moje srećno mjesto, izjavio je danas najbolji srpski teniser Novak Đoković poslije pobjede protiv Portugalca Nuna Boržeša u prvom kolu ATP turnira u Pekingu.

Đoković je pobijedio Boržeša 6:3, 7:6 (7:2). Srpski teniser se vratio u Peking poslije 11 godina i upisao 30. pobjedu iz isto toliko odigranih mečeva.

- Hvala vam što ste popunili stadion, atmosfera je bila fenomenalna. Ovo je kombinacija različitih stvari. Volim da igram ovde. Uslovi uveče odgovaraju mojoj igri. Prije 11 godina je bilo tako, ja više nisam isti igrač, ali i sada se osjećam dobro ovde - rekao je Đoković.

On je potom ispričao kako je proveo vrijeme uoči početka turnira.

- Juče smo se proveli sjajno, upoznavali smo kulturu i običaje. Ima puno toga da se nauči. Kroz cijelu karijeru to pokušavam da radim - naveo je srpski teniser.

Protivnik Đokoviću u drugom kolu turnira u Pekingu biće kineski teniser Bu Junčaokete.