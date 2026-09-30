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Ova avio kompanija ima najbolji vaj-faj u avionima, u 10 najboljih samo jedna evropska firma

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30.09.2026 17:01

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Авион Ербас А350 компаније Катар Ервејз снимљен у лету насупрот ведром плавом небу.
Foto: pexels/Jeffry Surianto

Avio-kompanija Katar ervejs ima najbolji bežični vaj-faj (Wi-Fi) internet u avionima, a među 10 najboljih firmi po ovom parametru je samo jedna evropska kompanija, pokazao je izvještaj londonske konsultatnske kuće Skajtreks.

Katar ervejs je zauzeo prvo mjesto na listi avio kompanija sa najbolim vaj-fajom, nakon što je među prvim avio-kompanijama počeo da uvodi Starlink, koji omogućava internet vezu putem satelita i pokrivenost tokom leta na velikom dijelu svijeta.

Na drugom mjestu je američki Delta erlajns, a slijede Junajted erlajns, Alaska erlajns, Džetblu ervejs i Havajan erlajns.

Na sedmom mjestu je singapurski Singapur erlajns, dok je britanski Virdžin atlantik na osmom mjestu i jedina evropska kompanija među prvih 10.

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Britanska avio-kompanija najavila je u julu 2025. godine uvođenje Starlinka u svoju flotu, a planira da do 2027. godine svi njeni avioni imaju vaj-faj putem te satelitske mreže.

Na devetom mjestu je kompanija Eva er, dok je deseti na listi Emirejts iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, navodi Skajtreks na svojoj veb stranici.

Rangiranje vaj-faj usluge prvi put je uvedeno ove godine u okviru Skajtreksovih nagrada koji se zasnivaju na anketama o zadovoljstvu putnika, prenosi Tanjug.

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