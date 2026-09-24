Loše vijesti iz poznate kompanije: Poskupljuju avionske karte

Uprava irske niskotarifne avio-kompanije Rajaner očekuje značajan rast cijena avionskih karata za predstojeću ljetnu sezonu zbog viših cijena nafte, koje su posljedica rata na Bliskom istoku.

Kompanija je istovremeno smanjila planirani broj letova za narednu godinu.

Majkl O'Liri, izvršni direktor najveće evropske niskotarifne avio-kompanije, rekao je novinarima u Londonu da cijene letova "idu samo u jednom smjeru, a to je značajno prema gore".

"Vjerujem da će cijene karata za naše putnike i sve ostale putnike značajno porasti do ljeta 2027. zbog znatno viših cijena nafte", rekao je O'Liri, prenosi SEEbiz pozivajući se na njemačku agenciju DPA.

Rajaner smanjuje planirani broj letova

Prema njegovim riječima, Rajaner je već smanjio planirani broj letova za narednu godinu, jer nastoji da smanji potrošnju goriva tokom zimskog perioda.

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"Ove godine imamo cijenu goriva fiksiranu na oko 80 dolara po barelu. Ako sljedeće godine fiksiramo cijenu od 100 dolara po barelu, naši troškovi goriva povećaće se za 25 odsto", objasnio je O'Liri.

To bi značilo da bi godišnji troškovi goriva u 2027. godini mogli da porastu na oko 7,5 milijardi dolara.

Avio-kompanija je ranije upozoravala da bi njeni konkurenti mogli da imaju poteškoća s održavanjem kapaciteta ili čak opstankom na tržištu ukoliko cijene nafte ostanu na tako visokim nivoima.

Gorivo sve skuplje

Prema podacima Međunarodnog udruženja vazdušnog saobraćaja (IATA), prosječna globalna cijena avionskog goriva prošle sedmice porasla je za 7,4 odsto u odnosu na prethodnu, na 194,90 dolara po barelu.

Rat na Bliskom istoku, koji utiče na cijene goriva i avionskih karata, već se odrazio i na poslovanje Rajanera

Kompanija je u prvom tromjesečju tekuće finansijske godine, odnosno od aprila do juna, ostvarila neto dobit od 538 miliona evra, što je 34 odsto manje nego u istom periodu prethodne godine.

"Operativni troškovi porasli su za 11 odsto, na 3,8 milijardi evra, budući da se cijena petine avionskog goriva koje nismo unaprijed osigurali više nego udvostručila u prvom tromjesečju", naveo je O'Liri u ranijem saopštenju o poslovnim rezultatima.