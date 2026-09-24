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Stranci se povukli iz Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika

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24.09.2026 16:24

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Комисија за очување националних споменика
Foto: RTRS

Dva stranca koja su nelegalno imenovana u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika BiH samoinicijativno su se povukli iz rada ovog tijela.

Oni su se, kako saznaje portal "Provjereno", povukli iz rada Komisije zbog brojnih turbulencija izazvanih jednostranim djelovanjem Denisa Bećirovića i Željka Komšića. Jedan od razloga povlačenja je i to što u Komisiji trenutno nema člana iz Republike Srpske.

Kako pored člana iz Republike Srpske trenutno nema ni stranih predstavnika, u Komisiji su ostali samo članovi iz FBiH, pa ona nema kvorum za rad. Zbog toga je rad Komisije trenutno blokiran.

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Podsjećamo, problem sa radom Komisije započeo je kada su članovi ovog tijela bez konsenzusa izabrani u Predsjedništvu Bih, a zbog čega je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović pokrenula postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Takođe, sporno je što su u Komisiju vraćeni i strani eksperti. Njen veto podržali su poslanici NS RS.

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Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika

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