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Era Ojdanić jedva izvukao živu glavu

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24.09.2026 17:07

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Ера Ојданић једва извукао живу главу

Pjevač Era Ojdanić prisjetio se svojevremeno najtežeg trenutka u svojoj višedecenijskoj karijeri, kada je 2017. godine pretrpio brutalan fizički napad na vašaru na kosmajskim Tresijama.

Tada je pretučen i opljačkan neposredno prije nastupa sa koleginicom Zoricom Marković.

Iako godinama uveseljava publiku na vašarima širom Srbije, folker ističe da tokom karijere nije imao mnogo incidenata, ali da će dramu iz Tresija pamtiti dok je živ.

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"Imao sam samo jednu neprijatnost za sve ove godine, to je incident u Tresijama, kada sam jedva izvukao živu glavu, prije devet godina", ispričao je Era Ojdanić, naglašavajući da je pukom srećom ostao živ.

Petorica pijanih mladića ga udarala rukama i nogama u leđa

Napad se dogodio 2017. godine na poznatom vašaru na Kosmaju, gdje je trebalo da nastupi sa Zoricom Marković. Sve je počelo u momentu kada je Era otišao da popije kafu, nakon čega je situacija u sekundi izmakla kontroli.

Na njega je tada nasrnula grupa od petorice mladića pod dejstvom alkohola.

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"Nikada to neću zaboraviti, nisam htio da ih gonim privatno, to su mladi ljudi imaju svoju djecu, time sam se vodio. Reagovala je tada i policija, kažnjeni su oni, dobio sam udarce nogama i rukama u leđa, a tada sam cijelu noć proveo u bolnici", prisjetio se pjevač.

Pored fizičkog nasilja, folker je pretrpio i veliku materijalnu štetu jer su mu nasilnici oteli novac uz direktne prijetnje po život. Pijani gosti su mu tada uzeli oko 1.900 evra, uzvikujući: “Ubićemo te”.

Iako je taj događaj ostao zapamćen kao jedan od najtežih u njegovoj dugoj karijeri, Era nije izgubio ljubav prema nastupima i publici, pa je i ove godine napravio sjajnu atmosferu na Šabačkom vašaru, prenosi "Alo".

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Era Ojdanić

Napad

Nasilje

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