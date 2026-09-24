Čini čuda: Zašto polomljeni dio zuba treba staviti u mlijeko

Ako dijete odlomi zub, sačuvajte pronađeni komadić i što prije posjetite stomatologa. Pravilna reakcija može pomoći u liječenju.

Padovi sa bicikla, romobila ili tokom igre kod djece nisu rijetkost. Ponekad mogu završiti povredom i lomljenjem zuba. Ono što roditelji urade neposredno nakon nezgode može biti veoma važno za mogućnosti liječenja.

Na to su upozorili iz Stomatološke ordinacije dr Goran Pehar. Tamo su nedavno liječili dječaka koji je prilikom pada sa bicikla odlomio dio zuba.

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Njegovi roditelji napravili su važnu stvar. Naime, pronašli su odlomljene dijelove zuba, sačuvali ih i ponijeli stomatologu.

Odlomljene dijelove stavili su u mlijeko

Roditelji su fragmente zuba stavili u mlijeko, što je pomoglo da ostanu hidratizovani i očuvani do dolaska u ordinaciju, prenosi "Fokus".

"Roditelji su nam se javili nakon nezgode u kojoj je dječak pao sa bicikla i odlomio dio zuba. Na sreću, sačuvali su odlomljene fragmente i donijeli ih u ordinaciju – u mlijeku. To je važno kako bi zubno tkivo ostalo hidratizovano i očuvano", objasnili su iz ordinacije.

Stomatolozi su potom fragmente pripremili i ponovo spojili s ostatkom zuba.

"U ordinaciji smo fragmente pažljivo pripremili i spojili. Zatim smo ih posebnim dentalnim ljepilom ponovno pričvrstili za preostali dio zuba", naveli su.

Na taj način prirodni dijelovi zuba vraćeni su na svoje mjesto, a dječaku je sačuvan prirodan izgled zuba.

Šta uraditi ako dijete odlomi zub?

Iz ordinacije su roditeljima uputili jednostavan savjet koji vrijedi zapamtiti.

"Ako se dogodi slična situacija, nemojte bacati odlomljeni komadić zuba. Stavite ga u mlijeko i što prije se javite stomatologu", poručili su.

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Brza reakcija i pravilno čuvanje odlomljenog fragmenta mogu povećati mogućnost da stomatolog ponovo pričvrsti prirodni dio zuba.

"Brza reakcija i očuvanje odlomljenog fragmenta mogu omogućiti da se vlastiti, prirodni dio zuba ponovo vrati na njegovo mjesto", zaključili su.

Ipak, neće se svaki odlomljeni zub moći popraviti na isti način. Mogućnosti liječenja zavise od vrste i obima povrede, stanja zuba i sačuvanog fragmenta, zbog čega je nakon nezgode važno što prije potražiti pomoć stomatologa.