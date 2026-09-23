Evo do koliko sati smijete popiti kafu, a da vam ne pokvari san

Jutarnja kafa mnogima je nezaobilazan ritual, ali kofein koji se unosi kasno tokom dana može otežati uspavljivanje, narušiti kvalitet sna i stvoriti začarani krug u kojem se osoba ujutro budi umorna i ponovo poseže za kofeinom kako bi izdržala dan.

Stručnjaci za medicinu spavanja upozoravaju da ne postoji univerzalni sat poslije kojeg svi treba da prestanu piti kafu, jer efekat zavisi od vremena odlaska u krevet, unesene količine kofeina i brzine kojom ga organizam razgrađuje.

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Zašto pravilo "bez kafe poslije ručka" nije dovoljno?

Doktor medicine spavanja Tom Čejmbers smatra da je takvo pravilo previše uopšteno i da je korisnije računati koliko je vremena ostalo do odlaska na spavanje: osoba koja liježe u 21.00 čas posljednju kafu trebalo bi da popije ranije od nekoga ko redovno ostaje budan do ponoći.

Kofein unesen preblizu odlasku u krevet može produžiti vrijeme potrebno za uspavljivanje, smanjiti kvalitet sna i uticati na njegovu strukturu.

Koliko dugo kofein ostaje u organizmu?

Prosječno vrijeme poluraspada kofeina kod zdravih odraslih osoba iznosi između tri i sedam sati, što znači da i nakon tog perioda u tijelu može ostati značajna količina kofeina, dok ga pojedini ljudi razgrađuju znatno sporije.

Specijalista medicine spavanja Endru Valenzuela zato preporučuje da se unos kofeina ograniči najmanje osam do deset sati prije planiranog odlaska na spavanje, naročito kod osoba koje su osjetljivije na njegovo djelovanje.

Može li kafa popijena šest sati ranije pokvariti san?

Količina je jednako važna kao i vrijeme konzumiranja, a istraživanje na koje se Valenzuela poziva pokazalo je da je 400 miligrama kofeina, što približno odgovara količini u četiri šoljice kafe, skratilo ukupno vrijeme spavanja za više od jednog sata čak i kada je uneseno šest sati prije odlaska u krevet.

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Drugo randomizovano istraživanje pokazalo je da 400 miligrama kofeina može uticati na san čak i kada se konzumira 12 sati ranije, dok doza od 100 miligrama u istom istraživanju nije značajno uticala na san u testiranim vremenskim intervalima.

Kada bi trebalo popiti posljednju kafu?

Kao praktičan orijentir navodi se razmak od približno osam sati između manje doze kofeina i odlaska u krevet, odnosno čak 12 sati kada je riječ o velikoj količini: tako bi osoba koja liježe u 22.00 časa oko 100 miligrama kofeina trebalo da unese najkasnije oko 14.00 časova, dok bi dozu od oko 400 miligrama trebalo izbjegavati već nakon 10.00 časova ujutro.

Za odlazak na spavanje u ponoć okvirna granica bila bi 16.00 časova za manju i podne za veliku dozu, ali stručnjaci naglašavaju da su te satnice samo orijentacione i da osobe koje teško zaspu ili se često bude tokom noći možda treba da prestanu sa kofeinom još ranije.

Da li se računa samo kafa?

Prilikom praćenja dnevnog unosa treba imati na umu da kofein nije prisutan samo u kafi, već i u čaju, energetskim i pojedinim bezalkoholnim pićima, čokoladi i drugim proizvodima, zbog čega kombinovanje više izvora može neprimjetno povećati ukupnu količinu.

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Umjesto potpunog odricanja od kofeina, za većinu ljudi korisnije može biti pomjeranje posljednje doze dovoljno daleko od odlaska na spavanje i praćenje sopstvene reakcije, posebno ako poslije popodnevne kafe teže zaspu ili se ujutro bude umorni.

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