Ovo su najbolje zimske gume za ovu sezonu: Neki poznati modeli razočarali, pogledajte ko je podbacio

Četiri modela dobila su ocjenu "vrlo preporučljivo", šest ih je preporučljivo, dok je šest modela potpuno podbacilo

U susret hladnijim mjesecima, Hrvatski autoklub (HAK) i njegovi partneri proveli su tradicionalni test zimskih guma, a rezultati pokazuju velike razlike među modelima.

Testirano je ukupno 32 kompleta guma u dvije dimenzije - 185/65 R15, koje koriste manji gradski automobili, te 225/50 R17, namijenjene vozilima srednje klase.

Najbolje rezultate očekivano su ostvarili premium proizvođači.

U obje dimenzije ocjenu "vrlo preporučljivo" dobili su samo Continental WinterContact TS 870 i Michelin Alpin 7.

U većoj dimenziji tom su se društvu pridružili i Pirelli Cinturato Winter 3 te Goodyear UltraGrip Performance

3, pri čemu je Pirelli ostvario najbolji ukupni rezultat testa.

Kod manjih dimenzija izbor je znatno uži. Osim Continentala i Michelina, preporučljivima su proglašeni još samo Hankook Winter i*cept RS3, Linglong Sport Master Winter, Optimo Winter Touring OW41, Goodyear UltraGrip Performance 3 i GT Radial WinterPro2 Evo.

S druge strane, čak devet od 16 testiranih modela u toj dimenziji dobilo je tek ocjenu "djelomično preporučljivo" ili "ne preporučuje se". Posebno su loše prošli modeli Sunny Winter-max NW611, Atlas Polarbear HP i Rockblade Rock 868S, koji su pokazali ozbiljne nedostatke, osobito na mokroj podlozi.

HAK upozorava da rezultati testa manjih dimenzija nisu posebno ohrabrujući. Više od polovice testiranih proizvoda nije ostvarilo preporuku, a stručnjaci kao jedan od mogućih razloga navode činjenicu da proizvođači manjim dimenzijama zimskih guma često posvećuju manje pažnje nego većim modelima. Poseban problem pokazao se kod sigurnosti na suhoj podlozi. Više od trećine testiranih guma pokazalo je pad performansi nakon zagrijavanja, dok je prosječni očekivani vijek trajanja bio oko 31.000 kilometara, što je manje nego na ranijim testovima većih dimenzija.

Kod većih guma dimenzije 225/50 R17 situacija je nešto bolja. Četiri modela dobila su ocjenu "vrlo preporučljivo", šest ih je preporučljivo, dok je šest modela potpuno podbacilo. Među najbolje ocijenjenima našli su se Pirelli Cinturato Winter 3, Continental WinterContact TS 870, Goodyear UltraGrip Performance 3 i Michelin Alpin 7 .

Te su gume pokazale najbolje rezultate u različitim uvjetima – na suhom, mokrom i zimskim cestama, uz dobru trajnost i nižu potrošnju goriva.

Na drugom kraju ljestvice našli su se modeli Tracmax Ice-Plus S210, Aptany RW211, Royal Black Royalwinter UHP i Sunwide Snowide, koji se prema rezultatima testa ne preporučuju. Najveći problem kod tih modela bila je sigurnost. Pojedine gume imale su vrlo loše rezultate na mokroj cesti, dok su neke pokazale ozbiljne nedostatke i u zimskim uslovima, prenosi Večernji.