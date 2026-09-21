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Ako ne dođe do smanjenja troškova, Mercedes zatvara dva postrojenja

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21.09.2026 20:36

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Мерцедес-Бенц (Mercedes-Benz) представља један од најпрепознатљивијих и најугледнијих светских бренда у аутомобилској индустрији, познат по производњи премијум возила, луксузних аутомобила, камиона, аутобуса и пословних возила.
Foto: pexels/Luke Miller

Dva postrojenja prozvođača automobila "Mercedes" u Njemačkoj biće zatvorena ako ne dođe do smanjenja troškoca, rekao je zvaničnik kompanije Mihael Šibe.

- Cilj nam je da zadržimo postrojenja u Njemačkoj, ali da bi to ostvarili, moramo se saglasiti sa mjerama koje su svima prihvatljive da bi smanjili troškove. Ukoliko ne uspijemo u tome, onda ćemo morati zatvoriti dva postrojenja, za sklapanje vozila i proizvodnju pogonskih dijelova - rekao je Šibe na sastanku sa osobljem, prenosi DPA.

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"Mercedesova" postrojenja za sklapanje vozila su u Zindelfingenu, te u Raštatu i Bremenu.

Postrojenja za proizvodnju pogonskih dijelova nalaze se u Untertirkhajmu, Afalterbahu, Berlinu, Hamburgu, Kamencu, Koledi i Arnštatu.

(Srna)

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mercedes

Njemačka

Automobil

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