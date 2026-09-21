Ako ne dođe do smanjenja troškova, Mercedes zatvara dva postrojenja

Autor:ATV redakcija
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Dva postrojenja prozvođača automobila "Mercedes" u Njemačkoj biće zatvorena ako ne dođe do smanjenja troškoca, rekao je zvaničnik kompanije Mihael Šibe.
- Cilj nam je da zadržimo postrojenja u Njemačkoj, ali da bi to ostvarili, moramo se saglasiti sa mjerama koje su svima prihvatljive da bi smanjili troškove. Ukoliko ne uspijemo u tome, onda ćemo morati zatvoriti dva postrojenja, za sklapanje vozila i proizvodnju pogonskih dijelova - rekao je Šibe na sastanku sa osobljem, prenosi DPA.
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"Mercedesova" postrojenja za sklapanje vozila su u Zindelfingenu, te u Raštatu i Bremenu.
Postrojenja za proizvodnju pogonskih dijelova nalaze se u Untertirkhajmu, Afalterbahu, Berlinu, Hamburgu, Kamencu, Koledi i Arnštatu.
(Srna)
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