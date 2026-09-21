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Sutra je jedna stvar strogo zabranjena u kući: Slavimo roditelje Presvete Bogorodice

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21.09.2026 21:09

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Крст у Српској православној цркви.
Foto: ATV

U utorak, 22. septembra, pravoslavni vjernici i Srpska pravoslavna crkva obilježavaju praznik Svetih pravednih roditelja Joakima i Ane. Ovaj praznik dolazi odmah nakon Male Gospojine (Rođenja Presvete Bogorodice) i posvećen je roditeljima Bogorodice, koji se u narodu poštuju kao zaštitnici porodice, braka i ece.

Pošto ovaj datum obično poklapa i sa jesenjom ravnodnevnicom, u narodnoj tradiciji 22. septembar nosi posebnu simboliku prelaznog perioda, mira i zahvalnosti.

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Narodna vjerovanja i običaji na taj dan

Sveti Joakim i Ana smatrate se zaštitnicima svih onih koji se bore za potomstvo, ali i onih koji žele da očuvaju mir i slogu pod krovom svog doma.

Darivanje i milostinja: Prema narodnom vjerovanju, na ovaj dan valja darivati nekoga ko ima manje od nas ili pomoći porodici u nevolji. Vjeruje se da se svaka dobra namjera i učinjeno dobro djelo na praznik Svetih Joakima i Ane vraćaju višestruko kroz blagostanje u kući.

Oprez sa riječima i opraštanje: U narodnom predanju postoji strogo pravilo da na ovaj praznik ne valja ulaziti u sukobe, svađati se niti izgovarati teške riječi, naročito među članovima porodice. Ako ste sa nekim u zavađi, sutrašnji dan je idealna prilika za izirenje i opraštanje.

Molitva za djecu i porodicu: Praznik je posebno značajan za parove koji priželjkuju djecu. Vjeruje se da iskrena molitva upućena Svetoj Ani na ovaj dan donosi utjehu, nadu i blagoslov za prinovu.

Dan kada se dočekuje jesen

Pored duhovnog značaja, 22. septembar u narodu označava i prekretnicu u prirodi. Od ovog dana noći postaju duže od dana, a domaćini tradicionalno završavaju ljetne radove i pripremaju dom za hladnije dane.

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Smatra se da na ovaj dan treba unijeti mir u kuću, provjetriti sve prostorije i izreći zahvalnost za sve dobro što je protekla godina donijela. Ako sutra u dom unesete malo svježeg cvijeća ili plodova jeseni (poput jabuka ili kukuraza), prema vjerovanju, time u kuću prizivate izobilje tokom predstojeće zime.

(Ona.rs)

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Tagovi :

pravoslavlje

SPC

običaji

Joakim i Ana

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