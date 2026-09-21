Adriani Jarić srebrena medalja na Evropskom kupu u Splitu

Mlada banjalučka džudistkinja Adriana Jarić, članica Džudo kluba „Kodokan“ iz Banjaluke, ostvarila je fantastičan uspjeh na prestižnom takmičenju „Split Judo Hopes Tournament 2026“, koji se održava u okviru Evropskog kupa.

Adriana je u izuzetno jakoj konkurenciji osvojila srebrnu medalju u uzrasnoj kategoriji U14, u težinskoj kategoriji do 36 kilograma.

Ovo je izvanredan rezultat na ovako snažnom i masovnom međunarodnom turniru, posebno imajući u vidu da su se u Splitu okupili najbolji mladi džudisti iz čak 17 zemalja. Sa četiri sjajne borbe i osvojenim drugim mjestom, Adriana je još jednom potvrdila da spada u sam vrh regionalnog i evropskog džudo potencijala u svom uzrastu.

Ipak, ovakav rezultat za poznavaoce borilačkih vještina nije iznenađenje. Iza mlade Banjalučanke već stoji bogato iskustvo i pregršt trofeja Adriana je višestruka osvajačica republičkih i državnih medalja, a njenu riznicu krasi i sjajno balkansko odličje osvojeno prije dvije godine u Sjevernoj Makedoniji.

Adriana Jarić ATV

Važan vjetar u leđa na ovom sportskom putu Adriani pruža njena porodica. Uz nju su uvijek roditelji, ali i dvojica mlađe braće, koji su takođe u velikom sportskom usponu i već bilježe izuzetno zapažene rezultate na džudo tatamiju.

Srebro iz Splita predstavlja samo nastavak kontinuiranog rada, velikog truda i posvećenosti u Džudo klubu „Kodokan“, kao i sjajnu uvertiru za buduće velike međunarodne izazove koji tek predstoje ovoj talentovanoj sportskoj porodici.