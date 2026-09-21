Blanuša ponovo odbio duel sa Minićem

Izborni štab SNSD-a potvrdio je da će kandidat ove stranke za predsjednika Republike Srpske Savo Minić učestvovati u TV debati koju organizuje RTRS, dok je iz SDS-a rečeno da kandidat za predsjednika Branko Blanuša neće biti u prilici da učestvuje u debati.

Iz SDS-a je večeras stigao odgovor na poziv RTRS-a, u kojem navode da je kalendar Blanuše u predizbornoj kampanji detaljno isplaniran znatno ranije, da razgovori sa građanima ostaju njegov prioritet i da neće biti u prilici da gostuje u emisiji.

Podsjećamo, Radio-televizija Republike Srpske danas je uputila poziv za TV debatu Savi Miniću i Branku Blanuši, kandidatima SNSD-a i SDS-a za predsjednika Republike Srpske.

Direktno sučeljavanje je na programu, 23. septembra 2026. godine od 20.10 časova.

Emisiju realizujemo zbog velikog interesa javnosti kako bi kandidati predstavili svoje planove za vođenje Republike.

RTRS je uputio pozive svim kandidatima za predsjednika Republike Srpske.