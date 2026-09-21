Logo

Na pad cijena nafte uticali podaci o stabilnosti isporuka kroz Ormuski moreuz

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.09.2026 22:44

Komentari:

0
Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Cijena nafte Brent pala je danas na oko 100 dolara za barel, četvrti dan zaredom, dok trgovci prate diplomatske pokušaje usmjerene ka smirivanju sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Primjetni su i znakovi da transport nafte i tečnog prirodnog gasa (LNG) kroz Ormuski moreuz ostaje stabilan, prenio je Trejding ekonomiks.

Петер Мађар

Svijet

Mađar odbacio tvrdnje Kijeva: 'Neće biti ništa građeno'

Cijena američke sirove nafte VTI pala je na oko 95,5 dolara za barel, takođe četvrti dan uzastopno, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp rekao da bi vjerovatno bio spreman da se tokom ove nedjelje, na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku, sastane sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom.

Tramp bi, prema navodima izvora, mogao da se sastane i sa drugim liderima zemalja Persijskog zaliva, dok je za ovu nedjelju planiran i njegov samit sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Na pad cijena nafte uticali su i podaci o stabilnosti isporuka kroz Ormuski moreuz.

Komandant američke Centralne komande, admiral Bred Kuper, rekao je da su tokovi sirove nafte i LNG-a kroz taj strateški pomorski prolaz dostigli najviši nivo u posljednjih šest mjeseci, dok su glavne plovne rute očišćene od mina.

фахрудин радончић

BiH

Radončić: Cvijanović kod megamoćne Suzi Vajls, a Bećirović duva balone

Tokovi nafte sa Bliskog istoka u prosjeku su iznosili 17,1 milion barela dnevno tokom prethodnih deset dana, uprkos tome što je naftovod Istok - Zapad u Saudijskoj Arabiji i dalje van funkcije nakon nedavnih napada.

Stabilizacija isporuka kroz Ormuski moreuz, kroz koji prolazi značajan dio svjetske trgovine naftom i LNG-om, smanjila je strahovanja trgovaca od većeg poremećaja globalnog snabdijevanja energentima.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nafta

pad cijena nafte

Ormuski moreuz

Komentari (0)

Pročitajte više

Блануша поново одбио дуел са Минићем

Republika Srpska

Blanuša ponovo odbio duel sa Minićem

2 h

0
Сјекира је забијена у пањ, иза се налази гомила хрпа дрва.

Svijet

Sjekirom ubio ženu, a njenog muža teško ranio

2 h

0
Застава Црна Гора

Auto-moto

Crna Gora razmatra povećanje dozvoljene brzine na putevima

3 h

0
Адриана Јарић

Ostali sportovi

Adriani Jarić srebrena medalja na Evropskom kupu u Splitu

3 h

0

Više iz rubrike

нафта уље бушотина цијене нафте барел

Ekonomija

Cijene nafte u padu

6 h

0
Катанац врата капија

Ekonomija

"Slavica" nekada hranila 330 porodica, danas od fabrike ostalo sjećanje

8 h

0
Колекција евро новчаница које излазе из коверте на дрвеној површини.

Ekonomija

U ovoj evropskoj zemlji plate prelaze 7.000 evra, a fali im radnika: Koji su uslovi

10 h

0
биткоин новац дигитално тржиште

Ekonomija

Cijena bitkoina premašila 84.000 dolara prvi put od 31. januara

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

58

Astrolozi za ova tri znaka predviđaju veliki finansijski preokret

22

55

Njemačka policija podnijela prijave protiv dva putnika za Banjaluku

22

44

Na pad cijena nafte uticali podaci o stabilnosti isporuka kroz Ormuski moreuz

22

32

Mađar odbacio tvrdnje Kijeva: 'Neće biti ništa građeno'

22

28

Radončić: Cvijanović kod megamoćne Suzi Vajls, a Bećirović duva balone

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima