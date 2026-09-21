Na pad cijena nafte uticali podaci o stabilnosti isporuka kroz Ormuski moreuz

Cijena nafte Brent pala je danas na oko 100 dolara za barel, četvrti dan zaredom, dok trgovci prate diplomatske pokušaje usmjerene ka smirivanju sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Primjetni su i znakovi da transport nafte i tečnog prirodnog gasa (LNG) kroz Ormuski moreuz ostaje stabilan, prenio je Trejding ekonomiks.

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Cijena američke sirove nafte VTI pala je na oko 95,5 dolara za barel, takođe četvrti dan uzastopno, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp rekao da bi vjerovatno bio spreman da se tokom ove nedjelje, na marginama Generalne skupštine UN u Njujorku, sastane sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom.

Tramp bi, prema navodima izvora, mogao da se sastane i sa drugim liderima zemalja Persijskog zaliva, dok je za ovu nedjelju planiran i njegov samit sa kineskim predsjednikom Si Đinpingom.

Na pad cijena nafte uticali su i podaci o stabilnosti isporuka kroz Ormuski moreuz.

Komandant američke Centralne komande, admiral Bred Kuper, rekao je da su tokovi sirove nafte i LNG-a kroz taj strateški pomorski prolaz dostigli najviši nivo u posljednjih šest mjeseci, dok su glavne plovne rute očišćene od mina.

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Tokovi nafte sa Bliskog istoka u prosjeku su iznosili 17,1 milion barela dnevno tokom prethodnih deset dana, uprkos tome što je naftovod Istok - Zapad u Saudijskoj Arabiji i dalje van funkcije nakon nedavnih napada.

Stabilizacija isporuka kroz Ormuski moreuz, kroz koji prolazi značajan dio svjetske trgovine naftom i LNG-om, smanjila je strahovanja trgovaca od većeg poremećaja globalnog snabdijevanja energentima.

(Tanjug)