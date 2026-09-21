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U ovoj evropskoj zemlji plate prelaze 7.000 evra, a fali im radnika: Koji su uslovi

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21.09.2026 14:43

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Колекција евро новчаница које излазе из коверте на дрвеној површини.
Foto: pexels/Markus Spiske

Lihtenštajn, bogata alpska kneževina, suočava se sa manjkom radne snage, a visoke plate čine ga privlačnom destinacijom za radnike iz inostranstva.

Lihtenštajn je mala, ali izuzetno bogata alpska kneževina smještena između Švajcarske i Austrije. Eures (EURES) na svojoj platformi objavljuje informacije o tržištu rada i slobodnim radnim mjestima u Lihtenštajnu, a posao je moguće tražiti i preko te evropske mreže. Ipak, važno je znati da pravo na rad i pravo na boravak nisu ista stvar: državljani EEP-a (Evropskog ekonomskog prostora) mogu da rade u Lihtenštajnu, ali za stalni boravak postoje kvote, dok su za prekogranične radnike pravila jednostavnija.

Plate u Lihtenštajnu su zaista veoma visoke. Prema zvaničnim podacima tamošnjeg statističkog zavoda, medijalna bruto mjesečna plata u 2024. godini iznosila je 7.401 švajcarski franak, uključujući jednu dvanaestinu 13. plate i drugih dodataka. To je aktuelniji i metodološki pouzdaniji podatak od navođenja prosječne plate od 6.800 franaka.

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Naravno, primanja znatno zavise od zanimanja, iskustva i nivoa odgovornosti. Zato pojedini stručnjaci i menadžeri mogu da zarađuju znatno više od medijane, dok su početne plate u slabije plaćenim zanimanjima niže.

Eures Lihtenštajn navodi da je riječ o veoma specifičnom tržištu rada sa visokom zaposlenošću i veoma niskom nezaposlenošću. Krajem 2023. godine u zemlji je bilo više od 20.700 aktivnih učesnika na tržištu rada, a stopa nezaposlenosti bila je samo 1,4 odsto.

Eures je zvanična evropska mreža za traženje zaposlenja i na njenom portalu se svakodnevno ažuriraju oglasi za radna mesta u EEP-u i Švajcarskoj. To znači da i hrvatski građani mogu preko platforme da traže poslove u obe zemlje.

Kod Lihtenštajna, međutim, nije dovoljno samo pronaći posao. Državljani EEP-a podležu posebnim pravilima za boravak. Polovina godišnjih dozvola za boravak dodjeljuje se putem lutrije, dok se druga polovina dodeljuje odlukom Vlade. Za zaposlene državljane EEP-a u godišnjem izvlačenju se trenutno dodjeljuje 28 dozvola, piše Poslovno.

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Lihtenštajn

novac

Radnici

radna snaga

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