Rast cijene goriva: Na pojedinim pumpama u Srpskoj litar dizela više od 4 KM

Autor:ATV redakcija
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Vozače u Republici Srpskoj danas su na pojedinim benzinskim pumpama dočekale nove cijene goriva, pa tako na pojedinim mjestima u Kneževu litar dizela košta više od 4 KM.
Distributeri naftnih derivata rast cijena opravdavaju konstantnim nestabilnostima na globalnom tržištu, skokom cijena sirove nafte na svjetskim berzama te otežanim lancima snabdijevanja.
Ipak, razlike u cijenama od pumpe do pumpe i dalje su vidljive, pa se na pojedinim lokacijama dizel još uvijek može pronaći po nešto nižim cijenama.
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