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Rast cijene goriva: Na pojedinim pumpama u Srpskoj litar dizela više od 4 KM

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20.09.2026 17:13

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Раст цијене горива: На појединим пумпама у Српској литар дизела више од 4 КМ
Foto: ATV

Vozače u Republici Srpskoj danas su na pojedinim benzinskim pumpama dočekale nove cijene goriva, pa tako na pojedinim mjestima u Kneževu litar dizela košta više od 4 KM.

Distributeri naftnih derivata rast cijena opravdavaju konstantnim nestabilnostima na globalnom tržištu, skokom cijena sirove nafte na svjetskim berzama te otežanim lancima snabdijevanja.

Ipak, razlike u cijenama od pumpe do pumpe i dalje su vidljive, pa se na pojedinim lokacijama dizel još uvijek može pronaći po nešto nižim cijenama.

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Tagovi :

gorivo

Cijene goriva

Dizel cijena

Kneževo

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