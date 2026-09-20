Rast cijene goriva: Na pojedinim pumpama u Srpskoj litar dizela više od 4 KM

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Vozače u Republici Srpskoj danas su na pojedinim benzinskim pumpama dočekale nove cijene goriva, pa tako na pojedinim mjestima u Kneževu litar dizela košta više od 4 KM.

Distributeri naftnih derivata rast cijena opravdavaju konstantnim nestabilnostima na globalnom tržištu, skokom cijena sirove nafte na svjetskim berzama te otežanim lancima snabdijevanja. Ipak, razlike u cijenama od pumpe do pumpe i dalje su vidljive, pa se na pojedinim lokacijama dizel još uvijek može pronaći po nešto nižim cijenama.

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