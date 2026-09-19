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Još jedna teška energo godina

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19.09.2026 19:26

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Као озеблим сунце тако хидроелктранама треба киша. Суша је узела данак па су протоци, дотоци и акумулације на свом минимуму. Билећко језеро је непрепознатљиво. ХЕТ не производи али се ремонтује.
Foto: ATV

Kao ozeblim sunce tako hidroelektranama treba kiša. Suša je uzela danak pa su protoci, dotoci i akumulacije na svom minimumu. Bilećko jezero je neprepoznatljivo. HET ne proizvodi ali se remontuje.

„Do sada su HET proizvele 860GWh električne energije i to je u odnosu na plan prema prosječnoj hidrologiji od 1090 GWh nešto manje od 80% ostvarenja godišnjeg plana“, rekao je izvršni direktor za tehničke poslove HET-a, Ilija Tamindžija.

Fali vode i protočnim hidroelektranama. Na Vrbasu su slabi dotoci. Na Drini su na najbolji mogući način iskoristili početak godine. Zato se hvale da su prebacili plan.

Kada je riječ o preduzeću "Hidroelektrane na Drini" Višegrad, u prethodnih osam mjeseci ostvarena je proizvodnja električne energije od 691,13 GWh, što je za 6,33% više od planirane proizvodnje od 650GWh.

Ovakvoj proizvodnji prethodila je povoljna hidrologija u prvim mjesecima godine, kao i visoka pogonska spremnost postrojenja, poručuju iz Višegrada. Iz Gacka takođe ističu dobru pogonsku spremnost ali i loš ugalj.

„Nisu to neke ogromne cifre ali ono što je najbitnije za RITE Gacko i cijeli sistem je da radimo stabilno i u kontinuitetu, da nemamo puno zastoja i da smo skratili trajanje remonta upravo zbog stabilnosti sistema“, rekao je direktor RITE Gacko.

Borba je bila u ljenjim mjesecima jer se potrošnja povećavala a proizvodnja smanjivala uvoz je bio neminovan. Građani probleme nisu osjetili , kaže Ivan Koprivica za ATV i dodaje da je najviše problema ERSu napravio višemjesečni nerad RiTE Ugljevik

„Ono što u ovom trenutku opterećuje sistem najviše je to što Matično preduzeće bukvalno drži u životu RiTE Ugljevik jer oni imaju tek nekih 30% proizvodnje na nivou godine mi im redovno doznačavamo sredstva putem pozajmice kako bi oni isplatili plate“, rekao je izvršni direktor za tehničke poslove ERS-a, Ivan Koprivica.

Zbog svega ovoga trpe i ostala proizvodna ali i distributivna preduzeća u sistemu ERS-a. Zato malo ko očekuje pozitivan finansijski rezultat na kraju godine.

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Tagovi :

HET

Hidroelektrana Višegrad

RiTE Gacko

Struja

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