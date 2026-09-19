Centralna banka BiH o inflaciji

Centralna banka BiH procjenjuje da bi u trećem kvartalu ukupna inflacija mogla iznositi 3,7 odsto, a bazna 4,2 odsto, dok bi u četvrtom kvartalu i ukupna i bazna mogle iznositi 4,1 odsto.

Iz Banke navode da je za treći kvartal urađena značajna revizija inflacije naniže u odnosu na prethodnu brzu procjenu, prvenstveno usljed neočekivanog naglog usporavanja zvanične inflacije u junu i julu, te slabijeg prenosa početnog šoka rasta cijena prevoza i režijskih troškova na ostale komponente potrošačkih cijena.

Na godišnjem nivou cijene hrane i bezalkoholnih pića bile su niže u junu i julu, djelimično i zbog baznog efekta.

"Međutim, nivo cijena hrane i bezalkoholnih pića je dosta visoka, nakon značajnog rasta u prethodnom periodu. Takođe, nivo cijena osnovnih životnih namirnica u BiH značajno ne odstupa od cijena u zemljama u okruženju. Zbog visokog učešća hrane u potrošnji stanovništva, njihov nivo cijena značajno utiče na troškove i životni standard", pojašnjavaju iz Banke.

Očekuju da će inflatorni pritisci i dalje biti prisutni i značajni, posebno vanjski vezani za cijene energenata, tako da procjenjuju da bi ukupna i bazna inflacija mogla iznositi 4,1 odsto u zadnjem kvartalu, jer se tada očekuje i rast cijena hrane koje se sa značajnim odmakom prelijevaju sa stranog na domaće tržište.

Za treći kvartal Centralna banka procjenjuje godišnji rast realnog bruto domaćeg proizvoda /BDP/ od 2,3 odsto.

"Dostupni indikatori ukazuju na nastavak relativno umjerene dinamike ekonomske aktivnosti, uz i dalje prisutne rizike iz međunarodnog okruženja i neizvjesnost u pogledu kretanja vanjske tražnje", dodaju iz Banke.