Ministarstvo izdalo saopštenje: Ističe rok za podnošenje zahtjeva

Autor:ATV redakcija
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Ministarstvo privrede i preduzetništva Republike Srpske obavještava privredne subjekte da u petak, 18. septembra 2026. godine, ističe rok za podnošenje zahtjeva za podsticaj za povećanje plate radnika.
Pravo na podsticaj mogu ostvariti privredna društva i preduzetnici koji su u obračunskom periodu od 1. januara do 31. decembra 2025. godine povećali plate zaposlenih i ispunjavaju uslove propisane Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske.
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Zahtjev se podnosi elektronski, putem aplikacije "e-Podsticaj", koja se nalazi na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva, kao i u pisanoj formi.
Elektronski podnesen zahtjev sa dodijeljenim bar-kodom potrebno je odštampati, potpisati i dostaviti Ministarstvu privrede i preduzetništva.
Zaključno sa današnjim danom, elektronskim putem podneseno je 884 zahtjeva, dok je u pisanoj formi zaprimljeno 661 zahtjev.
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