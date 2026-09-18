Milion i 200 hiljada KM za bolji smještaj studenata u Banjaluci

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o potrebnim sredstvima za fasadu Paviljonima 1 i 2, studentskoj menzi 1 i čitaonicama Studentskog centra Nikola Tesla Banja Luka.

Zadužena su Ministarstvo finansija i Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj da obezbijede sredstva u iznosu od 1.200.000,00 KM sa PDV-om za realizaciju ovog projekta.

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Takođe, Vlada je zadužila se Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obrazovanje i Studentski centar Nikola Tesla Banja Luka da preduzmu sve neophodne aktivnosti na realizaciji projekta.

Izrada fasade na objektima Studentskog centra „Nikola Tesla“ neophodna je radi poboljšanja energetske efikasnosti objekata, smanjenja gubitaka toplotne energije i troškova grijanja, kao i obezbjeđivanja odgovarajućih uslova za boravak i smještaj studenata, istaknuto je nakon sjednice Vlade.

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Izrada fasada predstavlja neophodnu mjeru za očuvanje njihove funkcionalnosti, produžetak vijeka trajanja i unapređenje ukupnog stanja i izgleda objekata Studentskog centra "Nikola Tesla“.