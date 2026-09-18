Skandal u Britaniji: Ženama uklanjali dojke bez potrebe, pokrenuta istraga

Ozbiljni propusti u liječenju raka dojke u jednoj zdravstvenoj ustanovi na sjeveroistoku Engleske ostavili su teške i trajne posljedice za stotine pacijentkinja.

Najmanje 20 žena podvrgnuto je mastektomiji koja se mogla izbjeći, dok su kod drugih zabilježene pogrešne ili zakašnjele dijagnoze.

Dvadeset žena nepotrebno je podvrgnuto mastektomiji tokom liječenja raka dojke, saopštila je Bi-bi-si-ju zaklada NHS-a County Durham and Darlington Foundation Trust (CDDFT). Ove žene su među stotinama pacijentkinja koje su pretrpjele štetu tokom liječenja na odjeljenju za bolesti dojke te zdravstvene ustanove.

Ovo priznanje uslijedilo je nakon prošlogodišnjih otkrića Bi-bi-si-ja o ozbiljnim propustima u radu tog odjeljenja.

Stiv Rasel, koji je nedavno preuzeo dužnost glavnog izvršnog direktora CDDFT-a, bezrezervno se izvinio zbog štete koju je ustanova nanijela pacijentkinja.

"Ne postoje riječi kojima bih mogao izraziti koliko me lično potreslo ono što se dogodilo. To što se dogodilo bilo je potpuno neprihvatljivo", rekao je Rasel.

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CDDFT trenutno sprovodi internu reviziju slučajeva liječenja raka dojke u periodu od januara 2023. do februara 2025. godine, kao i slučajeva 640 bivših pacijentkinja koje su se javile na posebno uspostavljenu telefonsku liniju za pomoć.

Od 514 slučajeva koje je ustanova dosad pregledala, utvrđeno je da je 315 pacijentkinja pretrpjelo štetu, a kod njih 77 posljedice su ocijenjene kao ozbiljne. Poznato je da je jedna pacijentkinja preminula. Otkriveni su i slučajevi u kojima dijagnoza raka nije bila postavljena na vrijeme ili je bolest u potpunosti bila previđena.

Bi-bi-si saznaje da bi uskoro trebalo da bude donesena odluka o mogućem proširenju istrage na slučajeve koji sežu sve do 2015. godine, što bi moglo značiti ponovno otvaranje i pregled čak 10.000 medicinskih kartona. Britanska Nacionalna agencija za borbu protiv kriminala (NCA) saopštila je da sarađuje sa policijom u Daramu na istrazi navoda bivših pacijentkinja kako bi se utvrdilo da li je počinjeno krivično djelo.

Bila sam u šoku, a onda sam se rasplakala

Deniz Hovart jedna je od nekoliko žena kojima je NHS naknadno saopštio da joj je dojka odstranjena bez medicinske potrebe.

"Bila sam jednostavno u šoku, a onda sam se tokom telefonskog razgovora rasplakala", rekla je 51-godišnja Deniz iz Konseta.

Nakon što je 2023. napipala kvržicu u dojci, dijagnostikovan joj je rak prvog stepena, odnosno spororastući oblik bolesti. Najprije je podvrgnuta lumpektomiji, a potom i mastektomiji, nakon čega je prošla osam ciklusa hemioterapije i radioterapiju. U septembru 2025. godine iz ustanove su joj saopštili da joj je umesto potpunog odstranjenja dojke mogla biti ponuđena još jedna lumpektomija, ali sa njom o toj mogućnosti niko nikada nije razgovarao.

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Džo, čije pravo ime nije objavljeno, takođe je saznala da se njena mastektomija iz 2021. godine mogla izbjeći. Kao bivša radnica NHS-a, vjerovala je svojim kolegama. Danas ističe da se zbog svega osjeća „osakaćeno“, a greške zdravstvene ustanove smatra „potpuno neoprostivim“.

Konsultant suspendovan iz kliničke prakse

Za liječenje ovih žena bio je odgovoran konsultant Amir Bati, koji je od 2013. do 2024. bio klinički vođa službe za bolesti dojke u CDDFT-u. On je u međuvremenu suspendovan iz obavljanja kliničke prakse, ali je i dalje zaposlen u ustanovi i prima punu platu.

Bi-bi-si je prošle godine izvijestio da je zdravstvena ustanova tokom šest godina isplatila gotovo šest miliona funti privatnim dijagnostičkim klinikama i hirurškim firmama kojima je upravljao upravo Bati. Zabrinutost zbog takvog poslovnog odnosa izražena je u reviziji iz 2025. godine, gdje je zaključeno da je preusmjeravanje pacijentkinja na vanjske pružaoce usluga stvorilo finansijske podsticaje koji su potencijalno predstavljali rizik za kliničke standarde.

Bati je na upite Bi-bi-si-ja izjavio da je zahvalan na prilici da odgovori, ali da smatra da bi bilo neprimjereno da govori dok postupak i istraga traju.

Odluke se donosile bez stručne rasprave

Prošle godine su u izvještaju Kraljevskog hirurškog koledža (RCS) izražene ozbiljne sumnje u način na koji su slučajevi raka dojke razmatrani. Odluke o liječenju donosile su se na osnovu mišljenja pojedinačnih hirurga, bez odgovarajuće stručne rasprave multidisciplinarnih timova, a primjenjivale su se i zastarjele metode koje nisu bile u skladu sa smjernicama najbolje kliničke prakse.

Za žene kojima su dojke nepotrebno odstranjene, posljedice su nepovratne. Pogođene pacijentkinje sada su ujedinjene u grupi za podršku i zahtijevaju pokretanje zvanične javne istrage kako bi svi odgovorni za ove propuste bili adekvatno procesuirani, prenosi Dnevnik.hr.