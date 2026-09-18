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Progutao pijavicu dok je pio vodu sa česme: Bizaran slučaj šokirao ljekare

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18.09.2026 07:26

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сухе славине нема воде чесма
Foto: Pexel/ Zulfugar Karimov

Ljekari su u grlu jednog muškarca u turskom gradu Čorumu pronašli živu pijavicu, nakon što se javio bolnici zbog jakog bola, otežanog gutanja, iskašljavanja krvi i otežanog disanja, prenijeli su lokalni mediji.

Pacijent je operisan pod opštom anestezijom, pijavica pričvršćena za grlo je uklonjena, a on je otpušten iz bolnice sljedećeg dana, prenosi portal T24.

Prema saopštenju iz kancelarije načelnika bolnice, pacijent se javio u Službu hitne pomoći sa izraženim tegobama, nakon što je pio vodu sa seoske česme.

Početni pregled nije pokazao abnormalnosti na plućima, ali je detaljan pregled otkrio živu pijavicu pričvršćenu za zadnji zid donjeg dijela ždrijela, iza glasnih žica, koja je izazivala krvarenje.

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Zbog rizika da pijavica uđe u dušnik i izazove ozbiljno krvarenje, pacijent je operisan pod opštom anestezijom, a pijavicu je tokom zahvata sa mjesta pričvršćivanja uklonio specijalista Omer Genen.

Pacijent, kod kojeg su se povukli simptomi, otpušten je iz bolnice dan nakon operacije.

Načelnik bolnice, Muhamed Gemeč, ovim povodom je upozorio na opasnost ukoliko se voda pije direktno iz nepoznatih, stajaćih ili nefiltriranih prirodnih izvora, posebno u ruralnim područjima i na poljima., prenosi Tanjug.

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Tagovi :

Česma

pijavica

zdravlje

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