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Džulijan Asanž se vratio

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18.09.2026 08:10

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Џулијан Асанж
Foto: Vikiliks

Džulijan Asanž, australijski novinar i aktivista, najpoznatiji po aferi "Vikiliks", vratio se u javni život poslije 8 godina pauze.

Sve je počelo u četvrtak uveče, po srpskom vremenu, kad je Iks nalog "Vikiliks" objavio fotografiju Asanža, uz riječi "Vratio se".

Asanž je zatim retvitovao ovu poruku, uz sopstvenu "Vratio sam se".

Poslije toga, reagujući na objavu Polimarketa, da se vratio poslije dve godine, Asanž je napisao: "8 godina, polimarkete. Posljednji tvit 2018. Od tada nalogom upravljaju ljudi iz kampanje za moje oslobađanje kao @DefendAsanž".

Ko je Džulijan Asanž?

Rođen je 3. jula 1971. godine u gradu Taunsvil u Australiji. U mladosti je bio programer i haker. Postao je poznat kao borac za slobodu informacija i aktivista.

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Asanž je 2006. godine osnovao sajt Vikiliks. Ovaj sajt služi za anonimno objavljivanje procurjelih, povjerljivih i tajnih dokumenata.

Godine 2010. objavili su veliki broj tajnih vojnih i diplomatskih depeša Sjedinjenih Američkih Država.

Pravna borba i oslobađanje

Zbog objavljivanja tajnih podataka, SAD su tražile njegovo izručenje radi suđenja.

Proveli su ga kroz godine pravne borbe i izolacije, uključujući boravak u ambasadi Ekvadora u Londonu.

Proveo je pet godina u zatvoru u Londonu prije nego što se nagodio sa američkim vlastima 2024. godine. Pušten je na slobodu i vratio se u Australiju.

(Telegraf)

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Džulijan Asanž

Vikiliks

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