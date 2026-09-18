Uhapšen serijski ubica (33): Tokom ispitivanja rekao da je ubio 80 ljudi

Civilna policija brazilske države Paraiba preispituje neriješene slučajeve ubistava nakon što je 33-godišnji Žorlan Lopes da Silva tokom ispitivanja rekao da je tokom života ubio oko 80 ljudi.

Taj broj još nije zvanično potvrđen, a dokazi za sada povezuju osumnjičenog sa 16 ubistava počinjenih tokom približno tri mjeseca u dolini Mamanguape, prenio je brazilski Globo.

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Istražioci će ponovo analizirati neriješene slučajeve kako bi provjerili da li postoje informacije koje bi mogle da povežu Lopesa da Silvu sa drugim ubistvima.

- To je veoma značajan broj. Vjerujemo da, ako nije taj broj, onda je nešto veoma slično tome- rekao je detektiv Daglas Garsija.

Lopes da Silva je uhapšen 13. septembra u opštini Mulungu, nakon približno 48 sati potrage.

Pokušao da pobjegne obučen u haljinu

Prema navodima policije, pokušao je da pobjegne obučen u haljinu, sa perikom, ženskim sandalama, naočarima za sunce i nalakiranim noktima.

Kada ga je policija locirala, nosio je dijete od oko dvije godine koje nije bilo u srodstvu sa njim.

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Prema izvještaju policije, osumnjičeni je kasnije ostavio dijete, a policija ga je identifikovala i po tetovaži.

Okolnosti pod kojima je dijete dospjelo u njegove ruke još se istražuju.

Lopes da Silva je, prema navodima policije, prethodno pobjegao iz sukoba u Rio Tintu i skrivao se u zajednici u Kabedelu, u širem području Žoao Pesoe, za koju se sumnja da je povezana sa kriminalnom organizacijom.

Policija ga povezuje sa kriminalnom frakcijom porijeklom iz Rio de Žaneira koja djeluje u Paraibi.

Istražioci su, uz podršku Federalne saobraćajne policije, pratili grupu sa kojom se osumnjičeni kretao ka Mulunguu.

Jedan od saučesnika uhapšen je tokom racije, dok je Lopes da Silva tada uspio da pobjegne.

Tokom iste operacije uhapšena su još dvojica muškaraca za koje policija sumnja da su povezani sa istom kriminalnom frakcijom.

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Nakon saslušanja o pritvoru, Lopes da Silva je prebačen u zatvor Silvio Porto u Žoao Pesoi.

Policija, takođe, razmatra da li je potrebno da bude podvrgnut procjeni mentalnog zdravlja.

(Glas Srpske)