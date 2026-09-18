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Amerikanka preživjela kliničku smrt: Bila sam mrtva 2 minuta i vidjela sve

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18.09.2026 07:20

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Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.
Foto: Pexels/adrian vieriu

Amerikanka Nensi Rajns iz Boldera, koja je tokom adolescencije postala ateista i okrenula se nauci, doživjela je iskustvo blisko smrti kada je u 46. godini proglašena mrtvom na operacionom stolu.

Nakon teške saobraćajne nesreće u kojoj je zadobila prelome kičme, rebara i kolaps pluća, završila je na operaciji tokom koje joj je srce stalo na dva minuta.

U intervjuu za Jutjub kanal „Coming Home“, Nensi je ispričala da se tokom kliničke smrti našla u prostoru ispunjenom osjećajem bezuslovne ljubavi. Iz magle se materijalizovala ženska silueta njen duhovni vodič koja joj je saopštila da je vrijeme da nauči lekcije i vrati se u svoj život.

Tokom ovog iskustva, prikazano joj je kako je planirala svoj život prije rođenja, a potom je kroz takozvani pregled života ponovo proživjela ključne trenutke iz sopstvene, ali i iz perspektive drugih ljudi. Nakon što je shvatila koliko svaka riječ i postupak utiču na druge, Nensi je potpuno promijenila odnos prema svijetu.

Po povratku u život posvetila se meditaciji, zahvalnosti i duhovnosti, istakavši da je u potpunosti izgubila strah od smrti koji ju je ranije kočio da živi punim plućima, prenosi Kurir.

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Tagovi :

Klinička smrt

životne priče

ispovijest

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