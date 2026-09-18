Dodajte ATV u vaš Google izvor

Foto: Youtube/ Global News

Svaki građanin Rusije koji izađe na izbore u ruskoj Državnoj dumi približava Rusku Federaciju pobjedi nad neprijateljem, poručio je zamjenik sekretara ruskog Savjeta bezbjednosti, Dmitrij Medvedev na platformi "Maks".

RIA Novosti piše da je Medvedev ranije danas glasao u svojoj izbornoj jedinici. Svijet Počelo glasanje za Državnu dumu u Rusiji Izbori u Državnoj dumi zvanično su počeli danas i trajaće do nedjelje, 20. septembra. Prema podacima internet stranice za praćenje glasanja putem interneta, to pravo je već iskoristilo više od milion Rusa. (Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.