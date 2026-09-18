Autor:ATV redakcija
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Svaki građanin Rusije koji izađe na izbore u ruskoj Državnoj dumi približava Rusku Federaciju pobjedi nad neprijateljem, poručio je zamjenik sekretara ruskog Savjeta bezbjednosti, Dmitrij Medvedev na platformi "Maks".
RIA Novosti piše da je Medvedev ranije danas glasao u svojoj izbornoj jedinici.
Svijet
Počelo glasanje za Državnu dumu u Rusiji
Izbori u Državnoj dumi zvanično su počeli danas i trajaće do nedjelje, 20. septembra.
Prema podacima internet stranice za praćenje glasanja putem interneta, to pravo je već iskoristilo više od milion Rusa.
(Srna)
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