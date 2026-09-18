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Medvedev: Svaki građanin koji izađe na izbore približava Rusiju pobjedi nad neprijateljem

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18.09.2026 09:12

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Дмитриј Медведев
Foto: Youtube/ Global News

Svaki građanin Rusije koji izađe na izbore u ruskoj Državnoj dumi približava Rusku Federaciju pobjedi nad neprijateljem, poručio je zamjenik sekretara ruskog Savjeta bezbjednosti, Dmitrij Medvedev na platformi "Maks".

RIA Novosti piše da je Medvedev ranije danas glasao u svojoj izbornoj jedinici.

Москва

Svijet

Počelo glasanje za Državnu dumu u Rusiji

Izbori u Državnoj dumi zvanično su počeli danas i trajaće do nedjelje, 20. septembra.

Prema podacima internet stranice za praćenje glasanja putem interneta, to pravo je već iskoristilo više od milion Rusa.

(Srna)

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Tagovi :

Dmitrij Medvedev

Rusija

Duma

izbori

glasanje

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