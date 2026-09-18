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Trik koji će smanjiti račun za grijanje: Potreban vam je samo jedan papir

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18.09.2026 10:07

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Трик који ће смањити рачун за гријање: Потребан вам је само један папир
Foto: Unsplash

Nefunkcionalni prozori mogu da budu jedan od razloga zbog kojih tokom zime toplota iz doma "bježi", a računi za grijanje rastu. Zato je prije uključivanja radijatora važno provjeriti da li prozori dobro dihtuju.

Dobra vijest je da za prvu provjeru nije potreban majstor, niti bilo kakav poseban alat. Dovoljan je običan komad papira.

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Postupak je jednostavan. Papir se postavlja između krila i rama prozora, ali ne na mjestu gdje se prozor otvara, već ispod, nakon čega se prozor zatvara. Zatim pokušajte da izvučete papir.

Ako papir ne može da se izvuče ili počne da se cijepa, to znači da prozor dobro dihtuje.

Ako papir isklizne, provjerite prozor

Provjera se ne radi samo na jednom mjestu. Potrebno je isprobati papir i sa druge strane prozora, jer rezultat može da pokaže da dihtovanje nije isto na svim dijelovima.

Ako papir lako isklizne između rama i krila prozora, to je znak da prozor ne dihtuje kako treba. Tada može biti potrebno provjeriti gume ili okove, a ako problem ne može da se riješi na taj način, pozvati majstora.

Trik je veoma jednostavan, svi imate papir kod kuće i možete to provjeriti. Međutim, ako ne dihtuju dobro, papir će iskliznuti, to znači da bi trebalo da zamijenite ili gume ili okove, ili da pozovete majstora u krajnjem slučaju.

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Provjerite prozore prije zime

Poenta ove provjere je da se eventualni problem otkrije prije početka zime, kada će prozori biti važni za održavanje toplote u domu.

Ako već sada utvrdite da papir lako prolazi, imate vremena da provjerite šta je potrebno popraviti.

(Blic)

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Tagovi :

grijanje

prozori

zima

trikovi

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