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Koja je idealna razlika u godinama između partnera?

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18.09.2026 09:03

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Љубав је стање релативно јаке емотивне наклоности према некоме или нечему
Foto: pexels/ Carlos Diego schmidt

Iako se često ističe da godine u vezi nisu presudne, parovi sa značajnom razlikom u godinama mogu se suočiti sa specifičnim izazovima, od različitih životnih prioriteta do pitanja finansija, porodice i planova.

Da li postoji razlika u godinama koja povećava izglede za uspješniju i dugotrajniju vezu?

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Psihoterapeutkinja Eloiza Skiner objašnjava da istraživanja najčešće idu u prilog parovima koji su približno iste dobi.

Manja razlika može biti prednost

Prema Skiner, idealna razlika između partnera je od nula do tri godine.

„Istraživanja pokazuju da takva razlika najčešće rezultira dugovječnijom vezom“, kaže ona.

Razlog je, pojašnjava, to što se partneri nalaze u sličnim životnim fazama. Veća je vjerovatnoća da će imati usklađena očekivanja kada je riječ o finansijama, od trošenja i štednje do ulaganja, ali i slične potrebe kada su u pitanju zdravlje, svakodnevne obaveze i planovi.

Skiner dodaje da će parovi slične dobi vjerovatnije biti usklađeni i kada je riječ o fizičkim mogućnostima, što im može olakšati zajedničko planiranje aktivnosti, podjelu obaveza oko djece i ostvarivanje sličnih ciljeva vezanih za putovanja i način života.

Zadovoljstvo vezom može opadati

Podaci pokazuju i da kod parova sa značajnom razlikom u godinama zadovoljstvo vezom s vremenom može opadati.

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„Parovi sa velikom razlikom u godinama mogli bi biti manje otporni na izazovne životne događaje u poređenju sa parovima slične dobi“, objašnjava Skiner.

Naravno, postoje brojni srećni parovi sa velikom razlikom u godinama, no takve veze mogu zahtijevati više prilagođavanja kako partneri stare i kako se njihove potrebe mijenjaju.

Kada razlika u godinama može postati problem?

Jedno od pitanja koje se pritom često postavlja jeste kada razlika u godinama postaje prevelika.

Skiner naglašava da sama brojka nije jedini problem.

„Razlika u godinama može postati problem ako dovede do nesklada u zrelosti, koju možemo nazvati 'emocionalnom dobi', kao i u životnom iskustvu, vrijednostima, prioritetima i očekivanjima“, objašnjava.

Među većim praktičnim izazovima navodi i osnivanje porodice.

„Ako je jedan partner znatno stariji, mogu se pojaviti problemi sa začećem, razlike u stilovima vaspitanja, ali i veća vjerovatnoća da dijete izgubi roditelja dok je još relativno mlado.“

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Razlike se mogu pojaviti i kada je riječ o novcu i planiranju budućnosti.

„Problem može biti i finansijsko planiranje, dok jedan partner planira penziju, drugi bi možda radije preuzimao finansijske rizike“, dodaje Skiner.

Ipak, ne postoji stroga gornja granica koja bi automatski značila da veza neće uspjeti. Psihoterapeutkinja smatra da bi svaki par trebalo realno da procijeni svoje potrebe, životne ciljeve i očekivanja.

Važna je i ravnoteža moći

Skiner upozorava i na još jedan mogući problem kod veće razlike u godinama – dinamiku moći.

„Postoji potencijalni problem sa dinamikom moći – na primjer, kada jedna osoba ima više novca, bolju karijeru ili viši status.“

Takva neravnoteža, naravno, može postojati i među partnerima iste dobi, ali veća razlika u godinama ponekad može dodatno da je naglasi.

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„Za održivu, dugoročnu vezu, partneri bi trebalo da teže sličnim nivoima emocionalne i psihološke zrelosti, vrijednostima i ciljevima. To je ipak vjerovatnije u vezama sa malom ili nikakvom razlikom u godinama“, zaključuje Skiner.

(SuperŽena)

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