Majka zadavila pa objesila sina (2), rekla da je ubila Antihrista

Majka iz američke savezne države Ilinois optužena je da je ubila svog dvogodišnjeg sina Bareta Volša, čije je tijelo pronađeno obješeno o gredu u podrumu porodične kuće. Istražiteljima je potom navodno rekla da je dijete „đavo“ i „Antihrist“.

Tužioci tvrde i da je govorila o ubistvu ostale djece i trovanju sopstvenog muža, koji, uprkos svemu, prema riječima njenih advokata i dalje stoji uz nju.

Kori Volš tereti se po tri tačke optyžnice za ubistvo prvog stepena zbog smrti dvogodišnjeg Bareta 1. septembra u porodičnoj kući u Frenkfortu, oko 55 kilometara jugozapadno od Čikaga. Dječaka je u podrumu pronašla komšinica. Prema sudskim dokumentima, visio je sa grede sa omčom oko vrata. Komšinica ga je skinula i počela reanimaciju dok je pozivala policiju, ali dijete nije davalo znake života. Prebačen je u bolnicu, gdje je proglašena smrt. Obdukcija je pokazala da je Baret preminuo od gušenja izazvanog pritiskom omče na vrat.

„On je đavo, Antihrist“

Policajci su Kori Volš pronašli u drugom dijelu kuće, potpuno obučenu u kadi sa krvavom vodom i posjekotinama na zglobovima i butinama. Istražitelji smatraju da je povrede nanijela sama sebi. Nisy bile opasne po život.

Prema zahtjevu tužilaštva da ostane u pritvoru do početka suđenja, Volšova je policajcima rekla da je ona povrijedila dijete. Navodno je objasnila da je to učinila jer je vjerovala da je Baret „đavo“ i „Antihrist“.

U kući se u trenutku tragedije nalazila i osmomjesečna beba, koja nije povrijeđena. Dvoje starije djece vratilo se iz škole približno u vrijeme kada je Baret pronađen. Njihov otac bio je na poslovnom putu.

Tužioci tvrde da su njene namjere išle još dalje. Volšova je, prema sudskim dokumentima, govorila o tome da želi da povrijedi i ostalu djecu, ali i svog supruga kada se vrati kući. Tužilaštvo navodi da je rekla da namjerava da ga otruje „pićem“.

Muž i dalje uz nju

Upravo zato poseban obrt predstavlja stav njenog supruga. Advokati odbrane saopštili su da Kori i dalje ima „nepokolebljivu ljubav i podršku“ svog muža i majke. Muž nije prisustvovao njenom ročištu 8. septembra iz jednog razloga tog dana sahranjivao je njihovog sina.

Odbrana tvrdi da se iza svega nalazi teško psihičko stanje. Advokat Andrea Lajon kaže da je Volšova u trenutku smrti djeteta prolazila kroz psihotičnu epizodu.

"Ovo je tragedija za porodicu Volš, koja oplakuje gubitak ovog djeteta. Tragedija je i to što je Kori u trenutku kada se ovo dogodilo prolazila kroz psihotičnu epizodu", rekla je Lajon.

Odbrana je pred sudom navela da Kori pati od teškog mentalnog poremećaja i da je u pitanju bio „kratkotrajni psihotični poremećaj“.

Samo tri i po sata ranije pisala o Lindzi Klensi

Slučaj je dobio još mračniji obrt kada je istraga otkrila čime se Kori Volš intenzivno bavila neposredno prije smrti svog sina. Svjedoci su policiji rekli da je postala veoma zainteresovana za suđenje Lindzi Klensi, majci iz Masačusetsa koja je priznala da je ubila svoje troje male djece 2023. godine, dok njeni advokati tvrde da je tada patila od postporođajne psihoze.

Volšova je slučaj Klensi pratila toliko pažljivo da je o njemu tog 1. septembra razmjenjivala poruke sa prijateljima u grupnom razgovoru. Posljednje poruke poslate su oko 12.30 časova. Baret je pronađen oko tri i po sata kasnije.

Tužilaštvo tu okolnost navodi u sudskim dokumentima, ali vlasti za sada nisu tvrdile da je Volšova kopirala Lindzi Klensi niti da je njeno praćenje tog procesa neposredno izazvalo ubistvo. Andrea Lajon kategorički odbacuje takvu vezu i tvrdnje o mogućem „kopiranju“ slučaja naziva neosnovanim i surovim, ističući da je to jednostavno slučajnost.

Angažovala advokaticu poznatu iz slučaja Kejsi Entoni

Odbranu Kori Volš vodi upravo Andrea Lajon, poznata američka advokatica koja je svojevremeno bila dio tima Kejsi Entoni, žene kojoj se sudilo zbog smrti dvogodišnje ćerke Kejli. Lajon je bila vodeći advokat u ranoj fazi tog procesa, ali je tim napustila prije završetka suđenja, na kojem je Entonijeva oslobođena optužbe za ubistvo.

Kori Volš za sada ostaje u pritvoru i suočava se sa tri tačke optužnice za ubistvo prvog stepena. Njeno sljedeće pojavljivanje pred sudom zakazano je za 24. septembar, prenosi Informer.