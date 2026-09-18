Uznemirujući pokušaj pljačke: Pokušao čovjeku oteti sat pa ga izbo

Zastrašujući pokušaj pljačke desio se u Novom Sadu kada je T. N. (28) iz Stare Pazove nožem teško povrijedio V. M. (52) iz Đurđeva.

"Telegraf" je objavio uznemirujući snimak na kojem se jasno vidi trenutak kada žrtva izlazi iz svog automobila.

U tom momentu, napadač mu naglo prilazi i bez ikakvog povoda mu zadaje žestok udarac pesnicom, usljed čega oštećeni gubi ravnotežu i pada na beton.

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Dok nesrećni čovjek nepomično leži, napadač nastavlja zvjerski da ga udara i šutira iz sve snage. Na snimku se jasno uočava dramatična borba u kojoj osumnjičeni sve vrijeme pokušava da mu sa ruke nasilno strgne skupocjeni sat. Kada je uvidio da ne može da mu otme sat, napadač u potpunom rastrojstvu izvlači nož i divljački ga zabada žrtvi direktno u stomak, nakon čega se daje u beg u pravcu Ulice Vase Stajića.

Očevici i stanari obližnjih zgrada ostali su zatečeni ovim nezapamćenim nasiljem usred bijela dana:

"Čula se galama, a ubrzo smo vidjeli čovjeka kako leži u lokvi krvi. Svi smo šokirani da se tako nešto dogodi u centru grada. Srećom, policija je reagovala izuzetno brzo - u roku od nekoliko minuta teren je blokiran i reakcija je bila za svaku pohvalu", navodi jedan od očevidaca.

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Odmah po prijavi i uvidu u nadzorne kamere, Policijska uprava Novi Sad angažovala je sve operativne kapacitete. Pod direktnim nadzorom načelnika uprave, policijski službenici su intenzivnim radom na terenu i munjevitom akcijom locirali i opkolili osumnjičenog prije nego što je uspio da pobjegne.

Efikasnom i profesionalnom intervencijom, pripadnici PU Novi Sad još jednom su potvrdili da su pouzdan zaštitnik bezbjednosti svih građana i da ulično nasilje neće biti tolerisano.

Osumnjičenom T. N. je određeno zadržavanje do 48 časova zbog sumnje da je izvršio krivično djelo razbojništvo u pokušaju, i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.