Fico: Zapad traži izgovor za veliki sukob između NATO-a i Rusije

Evropa se opasno približava direktnom sukobu NATO-a i Rusije, upozorio je slovački premijer Robert Fico, optuživši Zapad da traži izgovor za veliki sukob dvije strane.

"Veoma sam zabrinut što oni samo traže izgovor za veliki sukob između NATO-a i Rusije", napisao je Fico na "Fejsbuku", uz video-obraćanje prije puta u Ukrajinu gdje treba da se sastane sa ukrajinskim predsjednikom Vladimirom Zelenskim i nekoliko evropskih lidera.

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Osvrćući se na sukob u Ukrajini, Fico je rekao da su neprijateljstva izmakla kontroli, optuživši evropske zemlje da koriste ratnohuškačku retoriku, za koju je rekao da nosi rizik od uvlačenja kontinenta u širi rat.

"Situacija nikada nije bila tako ozbiljna i napeta kada je riječ o mogućnosti panevropskog sukoba kao što je sada", rekao je on.

Fico je upozorio da bi Bratislava mogla biti izložena pritisku NATO-a da pošalje trupe ukoliko bude aktiviran član pet, odnosno klauzula o kolektivnoj odbrani koja se primjenjuje u slučaju napada na jednu od članica Alijanse.

"Može li neko da zamisli da mu kažu da pripremi 5.000, 10.000 vojnika, koji bi negdje otišli da se bore? Ne znamo s kim, zašto niti koji je razlog. Ne želim da Slovačka bude dio bilo kakvog vojnog sukoba zbog nekog člana pet", naglasio je Fico.

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On je dodao da će, kao premijer, učiniti sve u njegovoj moći da osigura da Slovačka nikada ne bude uvučena u rat.

(Srna)