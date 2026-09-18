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Iznenadiće vas: Ovih 8 stvari iz kuće možete prati u mašini za suđe

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18.09.2026 12:23

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Детерџент за суђе
Foto: Pexels/Photo by Kampus Production

Mašina za suđe jedan je od najkorisnijih kućnih aparata, ali njena namjena ne mora biti ograničena samo na tanjire, čaše, šerpe i pribor za jelo, jer se u njoj mogu očistiti i brojni drugi predmeti iz domaćinstva.

Među predmetima koji se mogu staviti u mašinu nalaze se određene plastične dječije igračke, poput LEGO kockica, koje je preporučljivo smjestiti u mrežastu vrećicu kako sitni dijelovi ne bi završili na dnu uređaja.

Temeljno se mogu oprati i četke i češljevi za kosu napravljeni od plastike, ali je prije pranja potrebno ukloniti nakupljene vlasi, dok drvene četke i predmete od prirodnih materijala treba držati dalje od mašine.

U njoj se mogu čistiti i pojedini dijelovi usisivača, poput određenih nastavaka i četki, pod uslovom da nemaju električne komponente, kao i plastične četke i posude za prašinu.

Mašina može poslužiti i za pranje abažura i drugih čvrstih ukrasnih predmeta od odgovarajućih materijala, ali prije toga treba provjeriti da nisu ručno oslikani, pozlaćeni ili napravljeni od materijala osjetiljivog na visoku temperaturu.

Mogu se prati i predmeti kućnih ljubimaca

Vlasnici kućnih ljubimaca na ovaj način mogu prati keramičke ili metalne posude za hranu i vodu, kao i tvrde gumene ili plastične igračke, čime se smanjuje količina bakterija i drugih nečistoća koje se na njima nakupljaju.

Takođe, među neočekivanim predmetima koji mogu završiti u mašini za suđe nalaze se i pojedini držači za četkice za zube, posude za sapun i drugi čvrsti kupatiljski dodaci, ako njihov materijal podnosi temperaturu i deterdžent.

Ipak, treba biti oprezan

Prije nego što bilo koji neuobičajeni predmet stavite u mašinu, potrebno je provjeriti da li je bezbjedan za takav način pranja, jer visoka temperatura i snažni deterdženti mogu oštetiti drvo, određene vrste plastike, gumene dijelove i druge osjetiljive materijale, prenosi Nezavisne.

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Tagovi :

Suđe

pranje suđa

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