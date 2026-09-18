Iznenadiće vas: Ovih 8 stvari iz kuće možete prati u mašini za suđe

Autor:ATV redakcija
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Mašina za suđe jedan je od najkorisnijih kućnih aparata, ali njena namjena ne mora biti ograničena samo na tanjire, čaše, šerpe i pribor za jelo, jer se u njoj mogu očistiti i brojni drugi predmeti iz domaćinstva.
Među predmetima koji se mogu staviti u mašinu nalaze se određene plastične dječije igračke, poput LEGO kockica, koje je preporučljivo smjestiti u mrežastu vrećicu kako sitni dijelovi ne bi završili na dnu uređaja.
Temeljno se mogu oprati i četke i češljevi za kosu napravljeni od plastike, ali je prije pranja potrebno ukloniti nakupljene vlasi, dok drvene četke i predmete od prirodnih materijala treba držati dalje od mašine.
U njoj se mogu čistiti i pojedini dijelovi usisivača, poput određenih nastavaka i četki, pod uslovom da nemaju električne komponente, kao i plastične četke i posude za prašinu.
Mašina može poslužiti i za pranje abažura i drugih čvrstih ukrasnih predmeta od odgovarajućih materijala, ali prije toga treba provjeriti da nisu ručno oslikani, pozlaćeni ili napravljeni od materijala osjetiljivog na visoku temperaturu.
Vlasnici kućnih ljubimaca na ovaj način mogu prati keramičke ili metalne posude za hranu i vodu, kao i tvrde gumene ili plastične igračke, čime se smanjuje količina bakterija i drugih nečistoća koje se na njima nakupljaju.
Takođe, među neočekivanim predmetima koji mogu završiti u mašini za suđe nalaze se i pojedini držači za četkice za zube, posude za sapun i drugi čvrsti kupatiljski dodaci, ako njihov materijal podnosi temperaturu i deterdžent.
Prije nego što bilo koji neuobičajeni predmet stavite u mašinu, potrebno je provjeriti da li je bezbjedan za takav način pranja, jer visoka temperatura i snažni deterdženti mogu oštetiti drvo, određene vrste plastike, gumene dijelove i druge osjetiljive materijale, prenosi Nezavisne.
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