Domaćice polako spremaju burad: Pogledajte koliko košta kupus i šta je dobra glavica za kiseljenje

U mnogim domaćinstvima polako se spremaju burad za kiseli kupus.

Oni najnestrpljiviji već početkom oktobra kreću da zagledaju tezge na pijacama, ali i cijene kupusa.

Trenutno, kilogram u Srpskoj košta oko 1 KM. Sredinom oktobra prošle godine, kupus je koštao je 1,5 KM po kilogramu.

U narednim sedmicama očekuje se veća potražnja, pa je sasvim izvjesno da će i cijena u oktobru biti viša.

Naime, već početkom oktobra pojedine domaćice kupuju i kisele kupus, dok ozbiljnije kiseljenje kreće u drugoj polovini oktobra.

Tradicionalno, najviše domaćinstava kupus kiseli krajem oktobra i početkom novembra. Naime, čeka se da temperature budu dovoljno niske, da kupus može pravilno da fermentiše.

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U svakom slučaju, onima koji kisele kupus u bure od, na primjer, 50 litara, potrebno je oko 25-30 kilograma ovog povrća.

Vješte domaćice savjetuju da se biraju čvrste i zdrave glavice, bez truleži, velikih oštećenja i napuklina.

Glavica treba da bude teška u odnosu na veličinu, odnosno kompaktna i dobro formirana. Treba izbjegavati glavice koje su mekane, lagane i rastresite, jer imaju više prostora između listova.

Za kiseljenje je bolji kupus sa tanjim listovima i manjim brojem tvrdih žila, jer će se lakše ukiseliti i biti ukusniji.

Ako se kupuje veća količina kupusa, poželjno je presjeći jednu glavicu i provjeriti kakvi su listovi iznutra.

Takođe, ne treba juriti isključivo najveće glavice – srednje, zdrave i kompaktne često su praktičnije za slaganje u bure.

Da bi kupus dobro uspio, bure mora biti dobro oprano, a kupus pravilno složen i potpuno prekriven rasolom.