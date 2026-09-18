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Volvo vraća čuvene karavane? Stiže čak 13 novih modela do 2030. godine

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18.09.2026 09:30

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Аутомобил Волво
Foto: Pixabay

Volvo je najavio najveću i najambiciozniju ofenzivu novih modela u svojoj gotovo 100 godina dugoj istoriji. Kompanija planira da do kraja 2030. godine predstavi čak 13 potpuno novih automobila, sa ciljem da poveća profitabilnost i udvostruči tržišni udio.

Nova gama obuhvatiće električne automobile i hibride, a Volvo naglašava da neće svi novi modeli biti SUV-ovi. Sedam modela namijenjeno je tržištima Evrope, Sjeverne Amerike i drugih zapadnih zemalja, dok će šest biti razvijeno za Kinu.

Najava dolazi ubrzo nakon osvježenih modela HC40, EH40, EC40 i HC60, kao i novih plug-in hibridnih verzija HC60 i HC90 koje prema VLTP-u mogu da pređu do 200 kilometara isključivo na struju.

Posebno je zanimljivo što Volvo najavljuje ulazak u nove segmente. Kompanija nije otkrila detalje, ali bi među novitetima mogao da se nađe i povratak karavana, odnosno modela sa klasičnom karoserijom koji su dugo bili dio Volvo identiteta.

Novi dizajnerski pravac biće najavljen konceptom koji stiže 2027. godine. Na njegovom razvoju radiće Tomas Ingenlat, koji se vraća na mjesto glavnog dizajnera brenda Volvo nakon sedam godina provedenih na čelu Polestara.

Modeli za zapadna tržišta koristiće mehaničke platforme SPA2 i SPA3, kao i računarsku platformu HuginCore. Kineski modeli oslanjaće se na zajedničke platforme i tehnologiju razvijenu sa kompanijom Geely.

Jedan od ciljeva je i veća upotreba zajedničkih komponenti unutar Geely grupe. Volvo želi da njihov udio poraste sa sadašnjih oko 10 na čak 30 odsto do 2030. godine.

Volvo će istovremeno nastaviti da razvija električne automobile, ali i hibride treće generacije za kupce koji još nisu spremni za potpuni prelazak na električni pogon. Kompanija najavljuje i redovna bežična ažuriranja softvera, jednostavniju kupovinu i više unaprijed konfigurisanih automobila dostupnih za brzu isporuku.

Prema riječima predsjednika i izvršnog direktora Hokana Samuelsona, prodajni saloni brenda Volvo trebalo bi da izgledaju veoma drugačije 2030. godine, prenosi B92.

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