Banjalučani uhapšeni zbog krađe motorki

Autor:ATV redakcija
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Policijski službenici Policijske stanice Omarska su identifikovali i u saradnji sa policijskim službenicima Policijske stanice Potkozarje uhapsili su S.N, L.K. i N.G, svi sa područja Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da su u Omarskoj počinili krivično djelo "Krađa".
Navedena lica se sumnjiče da su početkom septembra mjeseca ove godine iz pomoćnog objekta u krugu firme u Omarskoj otuđili motorne testere i alat, ukupne vrijednosti oko 4.500 KM.
Tokom kriminalističke obrade otuđeni predmeti su pronađeni i vraćeni vlasniku.
U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon ćega će se Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv osumnjičenih S.N, L.K. i N.G. dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo „Krađa“.
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