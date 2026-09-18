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Banjalučani uhapšeni zbog krađe motorki

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18.09.2026 10:12

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Украдене моторке
Foto: Ustupljena fotografija

Policijski službenici Policijske stanice Omarska su identifikovali i u saradnji sa policijskim službenicima Policijske stanice Potkozarje uhapsili su S.N, L.K. i N.G, svi sa područja Banjaluke, zbog postojanja osnova sumnje da su u Omarskoj počinili krivično djelo "Krađa".

Navedena lica se sumnjiče da su početkom septembra mjeseca ove godine iz pomoćnog objekta u krugu firme u Omarskoj otuđili motorne testere i alat, ukupne vrijednosti oko 4.500 KM.

Tokom kriminalističke obrade otuđeni predmeti su pronađeni i vraćeni vlasniku.

U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon ćega će se Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv osumnjičenih S.N, L.K. i N.G. dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo „Krađa“.

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Tag :

Krađa

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