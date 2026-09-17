Ovo je radnik Željeznica FBiH koji je danas poginuo radeći uz prugu

Autor:ATV redakcija
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Radnik Željeznica FBiH Nisvet Čajlaković poginuo je danas u teškoj nesreći na području Jelina–Vranduk kod Zenice.
Čajlaković je, kako se navodi, stradao tokom izvođenja radova na održavanju zemljišta uz željezničku prugu.
U jednom trenutku dok je rukovao motornom pilom je pao i došlo je do samopovređivanja. Povrede su bile veoma teške te je Čajlaković preminuo na mjestu usljed obilnog krvarenja.
Nesreća je potresla Čajlakovićeve kolege, kao i sve koji su ga poznavali.
Na mjestu nesreće obavljen je uviđaj, a nadležni organi utvrđuju okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.
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