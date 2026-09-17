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Zaplijenjeno 1,1 tona droge: Velika akcija u BiH

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17.09.2026 14:19

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У оквиру заједничке оперативне акције кодног назива "Буре", проведене на подручју Илијаш у Кантону Сарајево, након континуираног рада на предмету, 16. и 17. септембра, Гранична полиција Босне и Херцеговине и Управа за индиректно опорезивање БиХ, уз асистенцију полицијских службеника Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево, оствариле су највећу запљену синтетичких наркотика од 1.095 килограма (приближно 1,1 тона).
Foto: Ustupljena fotografija

Granična policija BiH i Uprava za indirektno oporezivanje BiH, uz asistenciju policijskih službenika MUP-a Kantona Sarajevo, ostvarile su najveću zapljenu sintetičkih narkotika od 1.095 kilograma (približno 1,1 tona). U ovoj akciji, kodnog naziva "Bure", uhapšena je jedna osoba.

Akcija je provedena na području Ilijaš u Kantonu Sarajevo, nakon kontinuiranog rada na predmetu, 16. i 17. septembra.

Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5.000.000 evra. Riječ je o iznimno opasnom sintetičkom katinonu, koji je zamjena za kokain i ekstazi.

Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regije ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 evra po gramu.

Uzevši u obzir da se radi o 1,1 tonu droge, kada se ona razbije na pojedinačne ulične doze i grame, njena ukupna vrijednost na ulici doseže između 25 miliona i 33 miliona evra.

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Granična policija privremeno je oduzela i dokazne materijale (specijalne maske za cijelo lice s naprednim sistemskim filterima i rebrastim cijevima za dovod zraka koje se koriste isključivo prilikom hemijske sinteze i proizvodnje ilegalnih supstanci prilikom "kuhanja" kao zaštita, te vatreno oružje, mobilne telefone, pečate i poslovnu dokumentaciju pravnih lica).

Sve aktivnosti na terenu provode se pod nadzorom Tužilaštva BiH i prema naredbama Suda BiH, s ciljem potpunog dokumentovanja krivičnog d‌jela iz člana 195. Krivičnog zakona BiH.

Akcija traje i tokom današnjeg dana, uz pretrese na više lokacija, a rad na predmetu se nastavlja.

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Tagovi :

Droga

Granična policija BiH

zaplijenjena droga

Akcija Bure

hapšenje

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