Dojava o bombi u Ugostiteljskoj školi u Banjaluci, oglasila se policija

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Policijskoj upravi Banjaluka jutros je prijavljeno da se u prostorijama jedne srednje škole u Banjaluci nalazi eksplozivna naprava.
Banjalučka policija izvršila je protivdiverzioni pregled i tom prilikom utvrđeno je da nema bezbjednosnih prijetnji.
O navedenom je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio preduzimanje neophodnih mjera i radnji.
Hronika
Robokap otpustio bračni par iz MUP-a RS
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
15
16
15
08
14
54
14
51
14
51
Trenutno na programu