Dojava o bombi u Ugostiteljskoj školi u Banjaluci, oglasila se policija

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Foto: ATV

Policijskoj upravi Banjaluka jutros je prijavljeno da se u prostorijama jedne srednje škole u Banjaluci nalazi eksplozivna naprava.

Banjalučka policija izvršila je protivdiverzioni pregled i tom prilikom utvrđeno je da nema bezbjednosnih prijetnji. O navedenom je obaviješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio preduzimanje neophodnih mjera i radnji. Hronika Robokap otpustio bračni par iz MUP-a RS

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