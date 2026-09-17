Uhapšen odbjegli poštar iz BiH koji je pokupio penzije

Autor:ATV redakcija
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Poštar Stipe J. (31) iz BiH, za čije je bjekstvo čuo cijeli region, uhapšen je.
On je, podsjetimo, osumnjičen da je pobjegao sa novcem od penzija.
Još 7. septembra prijavljen je njegov nestanak, a on se 5. septembra u večernjim satima uputio u pravcu Mostara.
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"Dana 16. septembra 2026.godine oko 14.30 sati na međunarodnom graničnom prelazu Bijača uhapšen je S.J.(1995) iz Čapljine a po raspisanoj potrazi od strane MUP-a HNK", rečeno je iz MUP-a HNK, pišu "Nezavisne novine".
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