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Povrijeđeni u požaru u staračkom domu u teškom stanju: Ljekari im se bore za život

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17.09.2026 08:23

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

U staračkom domu u mjestu Mosorovac kod Lukavca noćas je izbio požar, a dvije povrijeđene osobe su zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli i nalaze se u veoma teškom zdravstvenom stanju.

Kako je rekla portparolka UKC-a Tuzla Ersija Aščerić Mujedinović, pacijenti su zbrinuti zbog nastalih opekotina.

"Pacijent inicijala O. H. zadobio je teške opekotine udružene s inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i na mehaničkoj je ventilaciji. Drugi pacijent inicijala M. O. zadobio je opekotine lica i tijela. Opšte stanje oba pacijenta je teško", dodala je Aščerić Mujedinović.

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Dežurne ekipe UKC-a Tuzla regovale su na hitan prijem, operativni i sve druge tretmane koje je zahtjevalo zdravstveno stanje povrijeđenih.

Prema trenutno dostupnim informacijama, požar je bio slabijeg intenziteta, a nadležni organi će utvrditi kako je došlo do njegovog izbijanja.

(Kliks)

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Tagovi :

Lukavac

Starački dom

požar

bolnica

povrijeđeni

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