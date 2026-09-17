Povrijeđeni u požaru u staračkom domu u teškom stanju: Ljekari im se bore za život

Autor:ATV redakcija
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U staračkom domu u mjestu Mosorovac kod Lukavca noćas je izbio požar, a dvije povrijeđene osobe su zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli i nalaze se u veoma teškom zdravstvenom stanju.
Kako je rekla portparolka UKC-a Tuzla Ersija Aščerić Mujedinović, pacijenti su zbrinuti zbog nastalih opekotina.
"Pacijent inicijala O. H. zadobio je teške opekotine udružene s inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i na mehaničkoj je ventilaciji. Drugi pacijent inicijala M. O. zadobio je opekotine lica i tijela. Opšte stanje oba pacijenta je teško", dodala je Aščerić Mujedinović.
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Dežurne ekipe UKC-a Tuzla regovale su na hitan prijem, operativni i sve druge tretmane koje je zahtjevalo zdravstveno stanje povrijeđenih.
Prema trenutno dostupnim informacijama, požar je bio slabijeg intenziteta, a nadležni organi će utvrditi kako je došlo do njegovog izbijanja.
(Kliks)
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