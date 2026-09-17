Poginula najmanje 64 rudara u urušavanju rudnika zlata

Desetine rudara poginule su kada se urušio rudnik zlata u južnoj sudanskoj provinciji Zapadni Kordofan, saopštila je u srijedu medicinska humanitarna organizacija Dar Hamar.

Dar Hamar je saopštio da su u nesreći, koja se dogodila u nedjelju, do sada potvrđene 64 smrti. Još 55 ljudi je povrijeđeno, prenosi dpa.

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Prema podacima hitnih službi u obližnjem gradu En Nahud, urušilo se šest povezanih rudarskih okana. Službe su procijenile da je pogođeno najmanje 60 do 70 ljudi, ali su navele da tačan broj i dalje nije poznat.

Rudari koji su uspjeli da pobjegnu ispričali su da su neke njihove kolege žive zatrpane. Napore spasilačkih ekipa otežavaju dubina okana, kao i nedostatak specijalizovanog osoblja i tehničke opreme.

Region je pod kontrolom pobunjeničkih Snaga za brzu podršku (RSF). Sudan je od aprila 2023. godine u ratu između RSF-a i regularne sudanske vojske.

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Od tada su poginule desetine hiljada ljudi, dok je više od 14 miliona raseljeno. Sukob je izazvao jednu od najtežih humanitarnih kriza u svijetu.

(Telegraf.rs)