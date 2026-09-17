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Tramp zaprijetio: Ako Kanada postane pridruženi član EU, prekidamo trgovinu sa Evropom

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17.09.2026 08:28

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Републикански предсједнички кандидат и бивши предсједник САД-а Доналд Трамп говори на Биткоин конференцији, 27. јула 2024. године у Нешвилу, у Тенесију.
Foto: Tanjug/AP/Mark Humphrey

Predsjednik SAD Donald Tramp zaprijetio je da će Amerika prekinuti trgovinu sa evropskim zemljama ukoliko Kanada dobije status pridruženog člana EU.

"Ukoliko pomislim da je to neprijateljski čin, uvešću veoma ozbiljne carine ili ću prekinuti trgovinu brojnih proizvoda sa Evropom", rekao je Tramp novinarima u Sjevernoj Karolini.

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Tramp je izjavio da će odgovor SAD biti uslovljen "namjerom" evropskih lidera.

"Ako je namjera dobra, onda je u redu. Ako je loša, uvešćemo ogromne carine Evropi", naglasio je Tramp, nakon što je predsjednik Evropske komisije Ursula fon der Lajen juče saopštila da Brisel otvara vrata Kanadi da postane pridruženi član EU.

Osim toga, Tramp je najavio da bi SAD mogle da prekinu trgovinu sa pojedinim evropskim zemljama ukoliko Amerika primjeti veliki deficit.

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Govoreći o Iranu, Tramp je naveo da se nada da se Vašington i Teheran kreću ka miru i da iranske vlasti žele da postignu mirovni sporazum.

(Srna)

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Donald Tramp

Amerika

Evropa

Kanada

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