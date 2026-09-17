Logo

Vaspitači Stanivukoviću: Hoćemo povećanje plata, ne političke pritiske

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.09.2026 09:16

Komentari:

1
ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање”
Foto: ATV

Sindikalna organizacija JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka, ponovo je uputila zahtjev gradonačelniku Banjaluke za održavanje sastanka i otpočinjanje pregovora o povećanju plata i unapređenju položaja zaposlenih u ovoj ustanovi.

Sindikalna organizacija se gradonačelniku obratila još 3. avgusta 2026. godine sa zahtjevom za pregovore, uz prijedlog da se sastanak održi najkasnije do 1. septembra ove godine. Međutim, predloženi rok nije ispoštovan, zbog čega je Sindikat ponovo zatražio hitno sazivanje sastanka.

"Prvenstveno Vas molim da poštujete prava Sindikalne organizacije, ali i mene kao predsjednika Sindikalne organizacije, budući da su ista definisana zakonskim propisima i Statutom Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske", navela je predsjednica Sindikalne organizacije Slađana Mišić.

Ona je istakla da su zaposleni u ovoj ustanovi svojim izborom dali povjerenje Sindikalnoj organizaciji da ih predstavlja i štiti njihova prava i interese.

"Koristili smo i koristićemo sva raspoloživa sredstva, mehanizme i alate u okviru zakona i naših ovlašćenja kako bismo izborili veće plate i veća prava radnika, bolji položaj vaspitnog kadra i unapređenje položaja naših članova", poručila je Mišićeva.

Posebno je ukazala na neprihvatljiv pritisak i pokušaje direktnog uvlačenja Sindikalne organizacije u političke aktivnosti.

"Istovremeno našu Sindikalnu organizaciju direktno uplićete u Vašu političku kampanju. Zbog toga sam prinuđena da reagujem i ponovo zatražim pregovore. Sindikalni rad ne smije biti predmet političkih pritisaka, jer je njegova svrha zaštita prava i interesa radnika", istakla je Mišićeva.

Sindikalna organizacija očekuje da Grad, kao osnivač ustanove, pristupi kolektivnom pregovaranju i razgovara o konkretnim zahtjevima zaposlenih, posebno imajući u vidu proces kreiranja rebalansa budžeta Grada za 2026. godinu, kao i pripremu budžeta za 2027. godinu i finansijskog plana Centra.

Ključni zahtjevi zaposlenih

  • Povećanje plata i izjednačavanje koeficijenata: Prioritet je povećanje svih primanja zaposlenih u Centru, kao i izjednačavanje platnih koeficijenata i cijene rada sa ostalim radnicima koji se finansiraju iz budžeta Grada Banjaluka.
  • Dodatak od 5 odsto za vaspitače: Zbog sve većeg problema nedostatka vaspitnog kadra u Srpskoj i Banjaluci, Sindikat traži uvođenje dodatka od 5 odsto na platu vaspitnim radnicima, kao mjeru koja bi spriječila odlazak kadra i motivisala nove radnike.
  • Izmjene Kolektivnog ugovora: Sindikat zahtijeva hitne razgovore o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za zaposlene u Centru, sa ciljem dodatne zaštite i unapređenja uslova rada.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje

Banja Luka

Draško Stanivuković

Komentari (1)

Više iz rubrike

Стубови за струју.

Banja Luka

Isključenja struje u Banjaluci

4 h

0
Асфалтирање код Студентског центра у Бањалуци

Banja Luka

Izbjegnite kolaps: Radovi zatvorili ulicu u Banjaluci

21 h

0
Пањем закрпили рупу

Banja Luka

Mještani banjalučkog naselja panjem zakrpili rupu

1 d

3
"Рупа на рупи, кратери уништавају аута" : Пут од Драгочаја до Мотика у катастрофалном стању, Град ћути

Banja Luka

"Rupa na rupi, krateri uništavaju auta" : Put od Dragočaja do Motika u katastrofalnom stanju, Grad ćuti

1 d

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Košarac: Istočno Sarajevo jedan od najsnažnijih simbola borbe za slobodu, opstanak i Srpsku

11

41

Lavrov: Za Kosovo nisu pitali narod, a glasanje na Krimu odbijaju da priznaju

11

36

Dodik iz Tel Aviva: Saradnja sa Izraelom od strateškog značaja

11

34

Mladići zadobili povrede opasne po život u krvavom obračunu

11

34

Odbjegli poštar iz BiH već na slobodi, došao preko Splita

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima