Vaspitači Stanivukoviću: Hoćemo povećanje plata, ne političke pritiske

Sindikalna organizacija JU „Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje” Banjaluka, ponovo je uputila zahtjev gradonačelniku Banjaluke za održavanje sastanka i otpočinjanje pregovora o povećanju plata i unapređenju položaja zaposlenih u ovoj ustanovi.

Sindikalna organizacija se gradonačelniku obratila još 3. avgusta 2026. godine sa zahtjevom za pregovore, uz prijedlog da se sastanak održi najkasnije do 1. septembra ove godine. Međutim, predloženi rok nije ispoštovan, zbog čega je Sindikat ponovo zatražio hitno sazivanje sastanka.

"Prvenstveno Vas molim da poštujete prava Sindikalne organizacije, ali i mene kao predsjednika Sindikalne organizacije, budući da su ista definisana zakonskim propisima i Statutom Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske", navela je predsjednica Sindikalne organizacije Slađana Mišić.

Ona je istakla da su zaposleni u ovoj ustanovi svojim izborom dali povjerenje Sindikalnoj organizaciji da ih predstavlja i štiti njihova prava i interese.

"Koristili smo i koristićemo sva raspoloživa sredstva, mehanizme i alate u okviru zakona i naših ovlašćenja kako bismo izborili veće plate i veća prava radnika, bolji položaj vaspitnog kadra i unapređenje položaja naših članova", poručila je Mišićeva.

Posebno je ukazala na neprihvatljiv pritisak i pokušaje direktnog uvlačenja Sindikalne organizacije u političke aktivnosti.

"Istovremeno našu Sindikalnu organizaciju direktno uplićete u Vašu političku kampanju. Zbog toga sam prinuđena da reagujem i ponovo zatražim pregovore. Sindikalni rad ne smije biti predmet političkih pritisaka, jer je njegova svrha zaštita prava i interesa radnika", istakla je Mišićeva.

Sindikalna organizacija očekuje da Grad, kao osnivač ustanove, pristupi kolektivnom pregovaranju i razgovara o konkretnim zahtjevima zaposlenih, posebno imajući u vidu proces kreiranja rebalansa budžeta Grada za 2026. godinu, kao i pripremu budžeta za 2027. godinu i finansijskog plana Centra.

Ključni zahtjevi zaposlenih