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Na globalnom planu: Nova kriza britankse krune, svemirska istraživanja i afrički ekonomski rekordi

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Izvor:

ATV

17.09.2026 10:00
На глобалном плану: Нова криза британксе круне, свемирска истраживања и афрички економски рекорди
Foto: atv

U novoj epizodi emisije „Na globalnom planu” vodimo vas kroz najvažnije svjetske priče koje potresaju geopolitičke, naučne i ekonomske sfere.

Britanska kruna se suočava sa još jednim problemom. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske traže samoopredeljenje. Slijedi li raspad Ujedinjenog Kraljevstva? Dok decenijama opada britanska imperijalna moć, dominira moć Amerike. Donald Tramp podržao ujedinjenje Irske. Velšani i Škoti progovorili su o mogućem razlazu i onome što ih muči. Donosimo retrospektivu i analizu dešavanja koja su prethodila zahtjevu za nezavisnost u razgovoru sa Lučijanom Kalužom.

Donosimo priču i o lansiranju rakete u prvoj misiji posvećenoj mjerenju fotosintentske aktivnosti u svemiru.

Na ekonomskom planu zabilježen je istorijski trenutak: nigerijski milijarder pokrenuo je do sada najveću prodaju akcija u Africi. Finansijska tržišta bruje o ovom potezu, dok istovremeno pažnju javnosti privlači nesvakidašnja zelena vijest jer je tropska oaza smještena u srcu Londona podijelila reznice egzotičnih vrsta biljaka.

„Na globalnom planu” i ovaj put donosi pregled najvažnijih tema sa svih meridijana.

Emisiju uređuje i vodi Ines Đanković.

„Na globalnom planu” četvrtkom od 20 časova i 10 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

ATV

Ines Đanković

Na globalnom planu

Velika Britanija

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