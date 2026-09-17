Kovačević: Božović bi da bude jedan od lidera Srba, a vrijeđa srpske žrtve

Samo neko ko je potpuni diletant i analfabeta može sramnu prvostepenu presudu suda tzv. Kosova nazvati pravdom. Ovakve izjave samo su dodatna uvreda za srpski narod i za srpske žrtve.

Poručio je ovo delegat u Domu naroda PS BiH Radovan Kovačević, reagujući na izjavu SDS-ovog Marinka Božovića da "pravda može biti spora, ali je dostižna".

Božović je to izjavio nakon prvostepene presude četvorici vođa takozvane OVK kojom su ukupno dobili 81 godinu zatvora.

Kovačević je podsjetio da su vođe OVK oslobođene optužbi za neke od najgorih zločina, a da je Božović to pohvalio.

"Takozvana 'Specijalizovana vijeća Kosova' su, iako izmještena u Hag, dio pravosudnog sistema lažne države Kosovo, što između ostalog znači da, sve kada bi ove sramne presude bile i potvrđene u drugostepenom postupku, njih na kraju može poništiti ili promijeniti ustavni sud tzv. Kosova. I to hvali neko ko želi da bude jedan od srpskih i lidera Republike Srpske?! Sramota!", rekao je Kovačević i dodao:

"Uzgred budi rečeno, sve tačke optužnice za zločine protiv Srba, za zločine protiv čovječnosti, za "žutu kuću" i za trgovinu ljudskim organima, kao i za nelegalnu secesiju od Srbije su odbačene. Ili nisu uopšte ni podignute. I to hvali neko ko se srpskom narodu nudi da štiti njegov status i njegova prava?! Sramota!".

Dodao je da nije slučajno što nijedan ozbiljan srpski političar ili državnik, uključujući Aleksandra Vučića, Milorada Dodika ili Željku Cvijanović, nije na bilo koji način likovao ili hvalio ovu farsu od presude.

"To je samo još jedan dokaz da Božović nema kapacitet za bilo kakav ozbiljan domet u politici", zaključio je Kovačević.