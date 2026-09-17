Dodijeljene donacije ''Autoputeva'' udruženjima i organizacijama iz šest lokalnih zajednica

Vršilac dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove "Autoputeva Republike Srpske" Slobodan Stanarević potpisao je ugovore o dodjeli donacija udruženjima, organizacijama, kulturnim institucijama i sportskim kolektivima sa područja Banjaluke, Čelinca, Kotor Varoša, Mrkonjić Grada, Jezera i Šipova.

Stanarević je zahvalio udruženjima i organizacijama, koji su prepoznali namjere ovog javnog preduzeća da simbolično pomognu njihove aktivnosti i projekte, od kojih najviše koristi imaju njihovi korisnici i lokalna zajednica, saopšteno je iz "Autoputeva".

Ekonomija Pad cijena nafte na svjetskom tržištu

"Preduzeće će nastaviti sa ovom praksom i ubuduće", rekao je Stanarević i izrazio nadu da će iznos namijenjen za donacije iz godine u godinu biti sve veći, jer će i dobit ovog preduzeća biti veća i značajnija, posebno nakon izgradnje novih kilometara auto-puteva i uskoro brzih puteva.

Iz "Autoputeva" podsjećaju da je uz saglasnost Vlade Republike Srpske, kao stoodstotnog vlasnika preduzeća, iz ostvarene dobiti za 2025. godinu, izdvojeno dva odsto sredstava za podjelu donacija u oblasti sporta, kulture, socijalne pomoći i u humanitarne svrhe.

Hronika Otkrivamo imena šest uhapšenih u akciji "Kota"

Na javni poziv za dodjelu donacija prijavilo se više od 250 organizacija i svima, koji su ispunjavali uslove, propisane Pravilnikom o dodjeli donacija, po jasno definisanim uslovima, kriterijumima za izbor i visini doniranih sredstava, komisija je dodijelila iznose, neophodne za realizaciju kandidovanih projekata.