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Dodijeljene donacije ''Autoputeva'' udruženjima i organizacijama iz šest lokalnih zajednica

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17.09.2026 09:57

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Слободан Станаревић
Foto: Srna

Vršilac dužnosti izvršnog direktora za tehničke poslove "Autoputeva Republike Srpske" Slobodan Stanarević potpisao je ugovore o dodjeli donacija udruženjima, organizacijama, kulturnim institucijama i sportskim kolektivima sa područja Banjaluke, Čelinca, Kotor Varoša, Mrkonjić Grada, Jezera i Šipova.

Stanarević je zahvalio udruženjima i organizacijama, koji su prepoznali namjere ovog javnog preduzeća da simbolično pomognu njihove aktivnosti i projekte, od kojih najviše koristi imaju njihovi korisnici i lokalna zajednica, saopšteno je iz "Autoputeva".

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"Preduzeće će nastaviti sa ovom praksom i ubuduće", rekao je Stanarević i izrazio nadu da će iznos namijenjen za donacije iz godine u godinu biti sve veći, jer će i dobit ovog preduzeća biti veća i značajnija, posebno nakon izgradnje novih kilometara auto-puteva i uskoro brzih puteva.

Iz "Autoputeva" podsjećaju da je uz saglasnost Vlade Republike Srpske, kao stoodstotnog vlasnika preduzeća, iz ostvarene dobiti za 2025. godinu, izdvojeno dva odsto sredstava za podjelu donacija u oblasti sporta, kulture, socijalne pomoći i u humanitarne svrhe.

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Na javni poziv za dodjelu donacija prijavilo se više od 250 organizacija i svima, koji su ispunjavali uslove, propisane Pravilnikom o dodjeli donacija, po jasno definisanim uslovima, kriterijumima za izbor i visini doniranih sredstava, komisija je dodijelila iznose, neophodne za realizaciju kandidovanih projekata.

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Slobodan Stanarević

Autoputevi Republike Srpske

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