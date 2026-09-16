Janković: Ukoliko vremenske prilike dozvole već krajem godine bi se moglo početi sa radovima na dionici Foča-Šćepan polje

Ukoliko vremenske prilike dozvole već krajem godine bi se moglo početi sa radovima na dionici Foča-Šćepan polje, rekao je v.d. direktora JP "Putevi Republike Srpske".

"Putevi Republike Srpske sačinjavaju nešto manje od 4.400 kilometara magistralnih i regionalnih puteva. Od Novog Grada do Bijeljine od Bijeljine do Trebinja, to je zaista impozantna kilometraža. Možemo slobodno reći da je to veća kilometraža nego što upravljaju Javno preduzeće "Ceste Federacije BiH" . Oni upravljaju samo mrežom magistralnih puteva koja je maltene duplo manja nego naša", rekao je Miroslav Janković.

Prema njegovim riječima, prioriteti za rekonstrukciju i izgradnju puteva se određuju u skladu sa potrebama.

"U skladu sa potrebama, brojem saobraćaja tzv. prosječnim godišnjim dnevnim saobraćajem po broju vozila kao i na osnovu stepena oštećenja. Onda radimo balans da izbalansiramo u odnosu na broj vozila odnosno koliki nam je saobraćaj, koliki je stepen oštećenja i na taj način biramo prioritete", kaže Janković.

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Kako kaže, prioriteti ne mogu biti samo na jednom dijelu Republike Srpske već moraju biti rasprostranjeni širom mreže Republike Srpske. Gotovo da nema grada ili opštine iz Republike Srpske na kojoj se trenutno ne izvode radovi.

Janković se osvrnuo i na izgradnju puta Foča-Šćepan polje.

"Ako sve bude kako treba, možda čak i krajem ove godine ako vremenske prilike dozvole moglo bi se početi sa radovima. To je jedan kapitalan projekat koji se radi na jednom zaista zahtjevnom geološkom terenu koji je prepun odrona, osilina djelimično i klizišta. Trebalo bi da bude izgrađeno oko 13 vijadukta, mostova dužine preko 50-60 metara pa čak do 300 metara, sa dosta potpornih konstrukcija ali za jednu jako kvalitetnu saobraćajnicu", rekao je Janković.

Kako navodi, rok za izgradnju ove saobraćajnice je 48 mjeseci uvažavajući i sve pripreme.

Faze projekta

"Bitno je napomenuti da na toj dionici od Foče do Šćepan polja, da smo mi priveli fazu A projekta koje se radi od Broda na Drini do Donjih Kopilova u dužini od 5,5 kilometara i ona je u potpunosti finansirana od strane preduzeća "Putevi Republike Srpske" ostalo je još da se uradi kolovozna konstrukcija na samom mostu u Donjim Kopilovima i ta saobraćajnica će biti u potpunosti puštena prvih 5,5 kilometara", dodaje Janković.

Kako kaže, fazu B predstavlja dio od Foče do Šćepan polja od 13,26 kilometara dok fazu C čini granični prelaz sa Crnom Gorom.