Minić: Obaveza Srpske i Srbije da gaje slobodu

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je večeras u Beogradu da je obaveza Republike Srpske i Srbije da gaje slobodu i stvaraju dobre uslove za život kako bi mladi ostali da žive i rade u otadžbini.

Minić je istakao da su, kada je riječ o saradnji Republike Srpske i Srbije, prešli sa riječi na djela.

"Sve ono što nas povezuje su tradicija, kultura i istorija", rekao je Minić novinarima u Narodnom pozorištu u Beogradu uoči svečanog otvaranja manifestacije "Dani Srpske u Srbiji".

Minić je istakao da su zajedno Srbija i Republika jače i ljepše, prenosi Srna.

"Živimo 365 dana zajedno i ovo je samo prilika da se na to podsjetimo, da dogovorimo još veće projekte i da kažemo da je naša sabornost imperativ da bi opstali kao narod", rekao je Minić.