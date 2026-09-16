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Minić: Obaveza Srpske i Srbije da gaje slobodu

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16.09.2026 20:30

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предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je večeras u Beogradu da je obaveza Republike Srpske i Srbije da gaje slobodu i stvaraju dobre uslove za život kako bi mladi ostali da žive i rade u otadžbini.

Minić je istakao da su, kada je riječ o saradnji Republike Srpske i Srbije, prešli sa riječi na djela.

"Sve ono što nas povezuje su tradicija, kultura i istorija", rekao je Minić novinarima u Narodnom pozorištu u Beogradu uoči svečanog otvaranja manifestacije "Dani Srpske u Srbiji".

Minić je istakao da su zajedno Srbija i Republika jače i ljepše, prenosi Srna.

"Živimo 365 dana zajedno i ovo je samo prilika da se na to podsjetimo, da dogovorimo još veće projekte i da kažemo da je naša sabornost imperativ da bi opstali kao narod", rekao je Minić.

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Tagovi :

Republika Srpska

Savo Minić

Srbija

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