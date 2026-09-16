Minić: TRB jedan od najvećih ambasadora Srpske

Vlada Republike Srpske će se nedvosmisleno pozabaviti svim proizvodnim kapacitetima koji imaju perspektivu, a jedan od njih je Tehnički remont Bratunac /TRB/, izjavio je premijer Savo Minić.

Minić je nakon obilaska ove kompanije zajedno sa srpskim članom Predsjedništva BiH Željkom Cvijanović istakao da je TRB jedan od najvećih ambasadora Republike Srpske budući da svoje proizvode plasira u mnoge zemlje Evrope i svijeta.

TRB jedan od najvećih ambasadora Srpske

"Kada je u pitanju namjenska industrija, tu sve mora biti savršeno i kada čujete da su četiri evropske firme konkurisale za jedan proizvod i da je nakon testiranja prošao TRB Bratunac bude vam jasno o kakvim kapacitetima je ovdje riječ", rekao je Minić novinarima u Bratuncu.

On je dodao da će u ovom mandatnom periodu Vlade biti formirani posebni fondovi koji će morati da prate ovakve investitore i ulagače, jer trenutni jednogodišnji ciklus isplate podsticaja pod određenim limitima, kakva je do sada bila praksa, ne može da zadovolji ovako velike kompanije koje moraju da ulažu u razvoj proizvoda, prate svjetsko tržište i povećavaju broj zaposlenih.

"Namjenska industrija će biti nešto što će narednih godina biti interesantno i Vlada Republike Srpske je već svoje opredjeljenje prema ovome iskazala", naveo je Minić.

Generalni direktor TRB Mile Pejčić zahvalio je na posjeti Miniću i Cvijanovićevoj, ističući da je sa njima razgovarano o institucionalnoj pomoći TRB-u i smislu fondova koji bi ovoj kompaniji omogućili bolji razvoj tehnologija, novih ssitema i implementaciju naučnih dostignuća.

On je istakao da je TRB posvećen zauzimanju novih tržišta, te da u namjenskoj industriji nema mogućnosti improvizacije, već se samo kvalitetom može postići uspjeh