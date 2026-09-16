Stanišić i Igor Dodik pomogli Teodori Drinjak da nastavi studije u Banjaluci

Nakon što se u javnosti pojavila priča o studentu Teodori Drinjak sa Pala, koja je zbog disciplinskog postupka na fakultetu u Sarajevu odlučila da nastavak studija potraži u Banjaluci, pomoć njenoj porodici pružili su narodni poslanik Aco Stanišić i organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

Stanišić je kontaktirao Teodorinu porodicu i ponudio pomoć, a već je preduzeo i konkretne korake kako bi joj bilo omogućeno da od oktobra nastavi studije.

Društvo Teodora Drinjak zbog uvreda i pritisaka u Sarajevu studiranje nastavlja u Banjaluci

Podršku Teodorinom nastavku studiranja pružio je i Igor Dodik koji će joj obezbijediti smještaj tokom boravka i nastavka studija u Banjaluci, piše Srna.

Drinjakova je izjavila za Srnu da je Stanišić kontaktirao dekana Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci, profesora Sašu Čvora, koji je izrazio spremnost da u najkraćem roku budu riješene sve potrebne procedure za njen prelazak i nastavak školovanja.

Ona je zahvalila Igoru Dodiku, poslaniku Stanišiću i dekanu Čvoru za podršku, ističući da to u ovom trenutku mnogo znači, kako njoj, tako i njenoj porodici, posebno što će biti i na budžetu.

- Moju porodicu je jutros, nakon objavljivanja moje priče, kontaktirao narodni poslanik Aco Stanišić i stavio se na raspolaganje za sve što je potrebno za nastavak mog školovanja u Banjaluci. Stanišić će lično obezbijediti stipendiju tokom mog boravka u Banjaluci - navodi Drinjakova.

Ona naglašava da joj to predstavlja izuzetno značajan oslonac.

Drinjakova se zahvalila brojnim sugrađanima i ljudima koji su joj se javili i pružili riječi podrške nakon objavljivanja njene priče.

- Umjesto da slavim posljednji položeni ispit, zbog tuđe mržnje prinuđena sam da počinjem gotovo ispočetka i to je iskustvo koje nikome ne bih poželjela. Srećom, postoje ljudi koji vraćaju vjeru u ljude - rekla je Drinjakova koja se nada će ovo biti početak mnogo ljepše priče.

Drinjakova je ranije za Srnu izjavila da je odlučila da studiranje nastavi u Banjaluci nakon što je protiv nje na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu pokrenut disciplinski postupak zbog objave na njenom privatnom nalogu na društvenim mrežama.

Ona je objavila stih pjesme "Đenerale" - "Nek' je tvojoj majci hvala", ispisan ćirilicom, što je zasmetalo njenim dojučerašnjim kolegama.

Drinjakova je uspješno završila treću godinu studijskog programa Geodezija i geoinformatika, a sada će, uz podršku koju je dobila, nastaviti školovanje u Banjaluci.